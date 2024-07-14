Μοχάμεντ Άλι: H ιστορία του θρυλικού πυγμάχου στην μικρή οθόνη

Μία μίνι σειρά εμπνευσμένη από τη ζωή του θρυλικού πυγμάχου Μοχάμεντ Άλι με τίτλο το παρατσούκλι «The Greatest» που απέκτησε στη ζωή του θα προβληθεί από το Prime Video.

Θεωρείται η πρώτη επίσημη σειρά για τη ζωή του διάσημου αθλητή τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Jaalen Best, με εκτελεστικούς παραγωγούς, τους Michael B.Jordan, Ben Watkins και Josh Wakely, ο οποίος εξασφάλισε τα δικαιώματα της ιστορίας του Άλι και έφερε το πρότζεκτ στην Amazon.

«Είμαι ενθουσιασμένη που κάνω την παραγωγή του «The Greatest» μαζί με τον Ben Watkins, ο οποίος κατέγραψε την ουσία του Μοχάμεντ» δήλωσε η Λόνι Άλι (Lonnie Ali), σύζυγος του θρύλου της πυγμαχίας και εκτελεστική παραγωγός. «Σχετικά με τον Jaalen Best, ανακαλύψαμε ένα πολύτιμο διαμάντι. Είναι ένας τόσο ταλαντούχος νέος που όχι μόνο ενσαρκώνει τον Μοχάμεντ, αλλά αποπνέει την ανθεκτικότητα, το θάρρος, το χάρισμα και την αυτοπεποίθησή του» συμπλήρωσε.

Η σειρά θα παρουσιάσει τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή και την καριέρα του Άλι - τόσο εντός όσο και εκτός ρινγκ, καθώς και καταστάσεις που έλαβαν χώρα έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ο κόσμος θυμάται ένα είδωλο, αλλά το «The Greatest» αφορά έναν άνδρα, έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν αδελφό και έναν γιο».

«Το να μου απονέμεται η τιμή να αφηγηθώ την ιστορία του πιο αγαπημένου μου ήρωα, του Μοχάμεντ Άλι, είναι συγκινητικό και απίστευτο. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» δήλωσε ο Michael B.Jordan. «Είμαι γεμάτος με ένα τεράστιο αίσθημα υπερηφάνειας, ευθύνης αλλά κυρίως ευγνωμοσύνης» τόνισε.

Σύμφωνα με το Deadline, η μίνι σειρά παράγεται από τα Amazon MGM Studios σε συνεργασία με τις Outlier Society, Authentic Studios, Blue Monday Productions, Roc Nation, Polygram Entertainment και Grace: A Storytelling Company.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

