Ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα εδώ και λίγα χρόνια έχουν ξεκινήσει και κάνουν υπέροχα roadtrips με τη μηχανή σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Άλλοτε οι δυο τους, άλλοτε με παρέα -κόλλησαν και τον Ηλία Βρεττό και τη γυναίκα του και τους ακολουθούν κάποιες φορές- καβαλάνε τη μηχανή τους και απολαμβάνουν έναν διαφορετικό τρόπο ταξιδιού που λατρεύουν και οι δύο.

Και είναι απολαυστικοί μαζί. Μας το έχουν αποδείξει πολλές φορές με τα χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζουν από τους διάφορους προορισμούς που επιλέγουν να επισκεφθούν.

