Τζέιμς Γκάρνερ: Ο θρυλικός «Μάβερικ», η Βίλμα και η βασανισμένη παιδική του ηλικία

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Τζέιμς Γκάρνερ, ο κλασικός «Μάβερικ», ήταν μία από τις πιο οικείες φυσιογνωμίες του θεάματος, που δεν κατάφερε ποτέ να γίνει σούπερ σταρ, αλλά μπήκε ίσως πιο πολλές φορές στο σπίτι μας από πολλούς θρύλους του αμερικάνικου σινεμά, πρωταγωνιστώντας σε τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες.

Η συμπαθέστατη περσόνα που είχε αναπτύξει μέσα από δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, η αρρενωπή πραότητά του, το ανοιχτόκαρδο χαμόγελό του, ο δυναμισμός του, ακόμη και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε, δεν είχαν καμία σχέση με τη βασανισμένη εφηβική ηλικία του Τζέιμς Γκάρνερ, καθώς είχε κακοποιηθεί βάναυσα από τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα του, κάτι που τον επηρέασε σε όλη τη ζωή του.

Η σταδιοδρομία του στο θέαμα, για πάνω από πέντε δεκαετίες, η συμμετοχή του σε πολλές αξιόλογες ταινίες και ορισμένες εξαιρετικές ερμηνείες, δεν θα αρκούσαν ίσως να γίνει ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς, αν δεν είχε πρωταγωνιστήσει στην κωμική σειρά γουέστερν «Μάβερικ», στον ομώνυμο ρόλο του ανίκητου χαρτοπαίχτη, που κράτησε από το 1957 ως το 1962 και κάθε εβδομάδα εκατομμύρια θεατές στήνονταν για να παρακολουθήσουν τις ευχάριστες περιπέτειές του. Και ακολούθως, τη δεκαετία του ’70, υποδυόμενος τον Τζιμ Ρόκφορντ, τον πολυμήχανο Καλιφορνέζο ιδιωτικό ντετέκτιβ στη σειρά «The Rockford Files», ρόλος που του χάρισε και ένα βραβείο Emmy το 1977.

Όμως, ο Τζέιμς Γκάρνερ, ήταν και ένας πολύ καλός ηθοποιός, με ξεχωριστές ερμηνείες σε πολλές εμπορικές επιτυχίες, ανάμεσα στις περισσότερες από πενήντα ταινίες που γύρισε, όπως «Μεγάλη Απόδραση», «The Notebook», την τελευταία μεγάλη επιτυχία του, που τον έφερε κοντά στο Όσκαρ και φυσικά το κινηματογραφικό «Μάβερικ», δίπλα στον Μελ Γκίμπσον, υποδυόμενος τον πατέρα του.

Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τον θάνατό του (19 Ιουλίου του 2014) και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές του στον κινηματογράφο, αλλά και να γνωρίσουμε τις άγνωστες τραγικές εποχές που έζησε ως παιδί και τον πλήγωσαν βαθιά.

Η κακιά μητριά

Ο Τζέιμς Σκοτ Μπάμγκαρνερ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Ντένβερ της Οκλαχόμα στις 7 Απριλίου του 1928. Ο Γκάρνερ, που είχε ακόμη δυο μεγαλύτερα αδέλφια, τον Τζακ που ήταν κι αυτός ηθοποιός και τον Τσαρλς, θα έχει την ατυχία να χάσει τη μητέρα του σε πολύ μικρή ηλικία. Μετά το θάνατό της, θα σταλεί, μαζί με τα αδέλφια του, να ζήσει με συγγενείς, ενώ το 1934 θα επιστρέψει στην αγκαλιά του πατέρα του, ο οποίος είχε την ατυχία να ξαναπαντρευτεί, τη Βίλμα, μία γυναίκα που χτυπούσε και τα τρία παιδιά του, ενώ πραγματικά έβγαζε όλο το μένος της πάνω στον μικρό Τζέιμς. Επιβεβαιώνοντας τον παραμυθένιο μύθο της «κακιάς μητριάς», η Βίλμα θα τον τιμωρήσει αρκετές φορές, αναγκάζοντάς τον να φορά γυναικεία φορέματα δημοσίως, ενώ σε ηλικία 14 χρόνων, θα έχει ένα τρομερό επεισόδιο μαζί της, απ’ το οποίο βγήκε μαυρισμένος. Αυτό ήταν. Θα πάρει την απόφαση να φύγει από την οικογένειά του και να μην επιστρέψει ποτέ. Ο αδελφός του Τζακ θα δηλώσει αργότερα, ότι «ήταν μια καταραμένη γυναίκα».

Τραυματίας στην Κορέα

Ο Γκάρνερ στη συνέχεια θα εργαστεί, από αμούστακο παιδί, σε πολλές δουλειές που δεν του άρεσαν, ενώ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγε με τον πατέρα του στο Λος Άντζελες και γράφτηκε στο Λύκειο του Χόλιγουντ, όπου έγινε ο πιο δημοφιλής μαθητής, αλλά τελικά επέστρεψε στο Ντένβερ, όπου έπαιξε αμερικάνικο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ωστόσο, εγκατέλειψε το σχολείο, για να συνεχίσει τις «σπουδές» του στον στρατό. Θα καταταγεί στην Εθνική Φρουρά στην Καλιφόρνια και μετά από 7 μήνες θα σταλεί στην Κορέα, για να πολεμήσει 14 μήνες ως οπλίτης. Στις ζούγκλες της Κορέας θα τραυματιστεί δυο φορές – από φιλικά πυρά – ενώ χρόνια αργότερα θα δηλώσει ότι εκεί έζησε πολύ δύσκολες στιγμές και θεωρούσε τον εαυτό του τυχερό που γύρισε στην πατρίδα του.

Μελετώντας τον Χένρι Φόντα

Το 1954, ένας φίλος του θα τον πείσει να δεχτεί έναν ρόλο κομπάρσου σε μια παραγωγή του Μπρόντγουεϊ, με σοβαρότερο επιχείρημα ότι θα μπορεί να μελετήσει από κοντά τον Χένρι Φόντα, που πρωταγωνιστούσε στο έργο. Στη συνέχεια, θα μπει στον χώρο της τηλεοπτικής διαφήμισης και πολύ γρήγορα στην τηλεόραση, όπου άρχισε να παίρνει κάποια ρολάκια. Το 1957, θα αρχίσει να παίζει και δεύτερους ρόλους και θα αλλάξει το όνομά του σε Γκάρνερ.

Ο Μπράντο και ο Μάβερικ

Το 1957, όμως, θα είναι σημαδιακή χρονιά για τον Γκάρνερ, καθώς έπειτα από τη συμμετοχή του στο φιλμ «Sayonara», με τον Μάρλον Μπράντο, θα κάνει το σημαντικότερο άλμα στην καριέρα του, παίρνοντας τον ρόλο του Μάβερικ στη ομότιτλη τηλεοπτική σειρά. Η τεράστια επιτυχία της σειράς από τα πρώτα επεισόδια θα τον κάνει γνωστό σε όλη την Αμερική, ενώ οι κριτικοί τον αποθέωσαν.

Ψίθυροι αποθέωσης

Μετά από την επεισοδιακή και επώδυνη αποχώρησή του από τη Warner Bros, η δεκαετία του ‘60 θα μπει όχι και πολύ ενθαρρυντικά για τον Γκάρνερ, που θα βρεθεί για κάποιο διάστημα στο περιθώριο. Μέχρι να έρθει η πρόταση από τον τεράστιο Γουίλιαμ Γουάιλερ, να πρωταγωνιστήσει στο αισθηματικό δράμα «Οι Ψίθυροι» ανάμεσα στις Όντρεϊ Χέπμπορν και Σίρλεϊ Μακ Λέιν. Μία έξοχη ταινία που θα απογειώσει την καριέρα του και θα τον κάνει έναν από τους πιο επιθυμητούς πρωταγωνιστές στο Χόλιγουντ.

Η απόδραση με τη μαριχουάνα

Το 1963 θα είναι η χρονιά της τεράστιας επιτυχίας «Η Μεγάλη Απόδραση», μία κλασική πολεμική περιπέτεια του Τζον Στάρτζες συμπρωταγωνιστώντας δίπλα στον Στιβ ΜακΚουίν.

Η λεωφόρος της δόξας έχει πλέον ανοίξει διάπλατα για τον Γκάρνερ, που πλέον θα δουλέψει ακατάπαυστα μέχρι τα γεράματά του, ενώ τη δεκαετία του ‘70 θα έχει και την τεράστια τηλεοπτική επιτυχία στην αστυνομική σειρά «The Rockford Files». Ωστόσο, τα παιδικά του τραύματα δεν είχαν επουλωθεί και όπως αποκαλύφτηκε, ο Γκάρνερ είχε πέσει στις εξαρτήσεις. Από την «αθώα» μαριχουάνα που κάπνιζε σχεδόν σε όλη του τη ζωή και την κοκαΐνη, που δοκίμασε με την «ευγενική χορηγία» του Τζον Μπελούσι, αλλά δεν του άρεσε, μέχρι την υπερκατανάλωση αλκοόλ. Πάντα, προσπαθώντας να ξεχάσει. Ο ίδιος είχε πει κάποια στιγμή ότι «κάπνιζα μαριχουάνα για 50 χρόνια και πραγματικά δεν γνωρίζω πού θα ήμουν χωρίς αυτήν. Μου άνοιξε το μυαλό και τώρα με ανακουφίζει από την αρθρίτιδα. Μετά από δεκαετίες εμπειρίας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η μαριχουάνα πρέπει να είναι νόμιμη και το αλκοόλ παράνομο».

Το ημερολόγιο και ο Μελ

Ο Γκάρνερ, που συνεργάστηκε σχεδόν με όλα τα αστέρια της κινηματογραφικής βιομηχανίας της εποχής του και σημαντικούς σκηνοθέτες, θα κάνει εξαιρετικές ερμηνείες στις ταινίες «Move Over, Darling», «Grand Prix», «Hour of the Gun», «Ο Μικρός Ινδιάνος», «Βίκτορ Βικτόρια», «Space Cowboys» (όπου θα συναντήσει τους Κλιντ Ίστγουντ, Ντόναλντ Σάδερλαντ και Τόμι Λι Τζόουνς) και φυσικά το «Ημερολόγιο», με το οποίο θα είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2004. Εννοείται ότι στις πολύ καλές του στιγμές συγκαταλέγεται και το κινηματογραφικό «Μάβερικ», που γύρισε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ και θα αναπτύξει μία ιδιαίτερη χημεία με τον πρωταγωνιστή Μελ Γκίμπσον, που υποδύεται τον γιο του.

O Τζέιμς Γκάρνερ, που ήταν ανήσυχος πολιτικά, απεχθανόταν τους συντηρητικούς και υποκριτικούς κύκλους της ελίτ του Χόλιγουντ, ήταν υποστηρικτής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και είχε οικολογική δράση, θα πεθάνει το καλοκαίρι του 2014 από εγκεφαλικό, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο και κυρίως την αγαπητή φυσιογνωμία του. Ε, και μια μπλόφα στο πόκερ για όλους αυτούς που δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν την ερμηνευτική του ικανότητα και τη συμβολή του στο σινεμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.