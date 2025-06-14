Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι αξέχαστοι ρόλοι της Κατερίνας Γιουλάκη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο – Αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

«Η Κατερίνα Γιουλάκη κέρσισε μια άξια θέση στο «ρετιρέ» του παραδείσου» αναφέρει η Φίνος

γιουλακη

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Κατερίνας Γιουλάκη, της αξέχαστης ηθοποιού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών

Αν και οι περισσότεροι την θυμόμαστε ως η κυρία Κατερίνα από το «Ρετιρέ», η Κατερίνα Γιουλάκη έπαιξε σε σπουδαίες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Οπως αναφέρει στο αφιέρωμα της η Φίνος Φιλμ,  από 1963 και μέσα σε δέκα χρόνια γύρισε 7 ταινίες με ρόλους αξέχαστους που μνημονεύονται ακόμη.

Θα την θυμόμαστε πάντα ως την απολαυστική σπιτονοικοκυρά κυρία-Παρασκευή στις «Κυρίες της Αυλής», την στριφνή αλλά τίμια προϊσταμένη στους «Κληρονόμους», την Τούλα, τη ξενομανή κουνιάδα και καταπιεστική σύζυγο του «καημένου του Ιπποκράτη» στην «Ιταλίδα απ’την Κυψέλη», την αέρινη παρουσία της ως Ιζαμπέλα Μαρινέρι στον «Επαναστάτη Ποπολάρο» και φυσικά την κινηματογραφική γκρινιάρα σύζυγο του Χρόνη Εξαρχάκου στο «Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας» και στον «Κατεργάρη».

«Η Κατερίνα Γιουλάκη ήταν μια ηθοποιός με ψυχή και ταλέντο, που κατάφερε κάτι άπιαστο για τους περισσότερους καλλιτέχνες: να αγαπηθεί βαθιά και αυθεντικά από κοινό τεσσάρων δεκαετιών χωρίς να φθαρεί στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό και μόνο της δίνει μια άξια θέση στο «ρετιρέ» του παραδείσου» αναφέρει η Φίνος.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο - αφιέρωμα στην αξέχαστη ηθοποιό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηθοποιός Φίνος Film Finos Film
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark