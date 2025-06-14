Ο KAS, ο Ανδρέας Μπαρόλας και η Χριστίνα Παπαδέλλη είναι οι τρεις συγκάτοικοι που αναδείχθηκαν υποψήφιοι μέσα από τη χθεσινή ψηφοφορία στο σπίτι του Big Brother. Κάθε υποψηφιότητα οδηγεί πάντα σε αλυσιδωτές αντιδράσεις και θα τις δούμε όλες απόψε, Σάββατο 14 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ.

Τα γεγονότα της εβδομάδας είχαν κατά κάποιο τρόπο προϊδεάσει τον KAS και τη Χριστίνα για το τι θα ακολουθήσει. Ο KAS νιώθει πως του γίνονται συγκεκριμένες επιθέσεις, ενώ η Χριστίνα στεναχωριέται με το γεγονός πως είναι συνυποψήφια με δύο κοντινά της άτομα. Από την άλλη πλευρά, ο Ανδρέας νιώθει προδομένος από την παρέα του και έχει θυμώσει με ανθρώπους που κάποτε ένιωθε κοντά του.

Η Φένια Νικολαΐδη, ο KAS και η Ζωή Ασουμανάκη στεναχωριούνται που βλέπουν τον Ανδρέα απομονωμένο και προσπαθούν να τον πλησιάσουν.

Η Φένια κάνει μία συζήτηση με τη Μαρικέλλυ τονίζοντάς της πως όταν υπάρχει ένα έπαθλο δεν μπορούν να υπάρξουν φιλίες. Η Μαρικέλλυ έχει μετανιώσει που ψήφισε τον Ανδρέα και νιώθει πως επηρεάστηκε ενώ δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η Χριστίνα.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη ξυπνάει με διάθεση για… beauté και καταλήγει να κάνει… πασαρέλα!

Μία νέα κόντρα αναδύεται ανάμεσα στον Χρήστο Γκικουρία και τη Nancy Tawby!



