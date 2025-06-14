Ένα πάρτι για τα γενέθλια της κόρης της που έγινε 4 ετοίμασε χθες η Αθηνά Οικονομάκου..
Η μικρή έκλεισε τα 4 στις 11 Ιουνίου αλλά το γιόρτασαν σήμερα καθώς στα γενέθλιά της βρισκόταν στην Eurodisney με τον μπαμπά της και τον αδερφό της σε ένα ταξίδι δώρο για εκείνη, ενώ η μαμά Αθηνά βρισκόταν στο Μιλάνο φυσικά με τον Bruno Cerella και φίλους.
