Αθηνά Οικονομάκου: Το Party της Sienna για τα γενέθλιά της ήταν γεμάτο Μίνι και μονόκερους

Ό,τι αγαπάει λίγο πολύ ένα 4χρονο κοριτσάκι

Αθηνά Οικονομάκου

Ένα πάρτι για τα γενέθλια της κόρης της που έγινε 4 ετοίμασε χθες η Αθηνά Οικονομάκου..

Η μικρή έκλεισε τα 4 στις 11 Ιουνίου αλλά το γιόρτασαν σήμερα καθώς στα γενέθλιά της βρισκόταν στην Eurodisney με τον μπαμπά της και τον αδερφό της σε ένα ταξίδι δώρο για εκείνη, ενώ η μαμά Αθηνά βρισκόταν στο Μιλάνο φυσικά με τον Bruno Cerella και φίλους.

skai.gr

