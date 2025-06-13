Έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Γιουλάκη

Πέθανε η Κατερίνα Γιουλάκη σήμερα Παρασκευή (13.6) σε ηλικία 87 ετών. Η γνωστή ηθοποιός τα τελευταία χρόνια απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κατερίνα Γιουλάκη γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1938. Το πραγματικό της όνομα ήταν Κατερίνα Γιουβαρλάκη. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι το 1959 με το θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου και το έργο Η κυρία του κυρίου. Είχε γίνει κυρίως γνωστή από κωμικούς ρόλους στον κινηματογράφο και αργότερα στην τηλεόραση. Αξίζει να επισημανθεί η εμφάνισή της στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τη σειρά Η κοκορόμυαλη, στα μέσα της δεκαετίας του '80 με τη σειρά Τα λιονταράκια του κυρ-Ηλία και Η κυρία μας όπως και την περίοδο 1990 - 1992 στην τηλεοπτική σειρά Το ρετιρέ του Γιάννη Δαλιανίδη.

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων (1996).

Η ίδια αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο της ως «Κατερίνα» στη σειρά Ρετιρέ.

