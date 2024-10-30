Λογαριασμός
Κατερίνα Δαλάκα: Ανοίγω να δω με ποιον είμαι αυτή την εβδομάδα

Για τις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον Σάββα Γκέντσογλου απάντησε η Κατερίνα Δαλάκα

Κατερίνα Δαλάκα: «Ανοίγω να δω με ποιόν είμαι αυτή την εβδομάδα»

Από την εποχή που χώρισε από την πολύχρονη σχέση της με τον Δημήτρη Φιντιρίκο, η Κατερίνα Δαλάκα έχει δει το όνομά της να φιγουράρει δίπλα σε διάφορα γνωστά ονόματα ως η νέα σχέση της ζωής της.

Πλέον το αντιμετωπίζει με όσο χιούμορ μπορεί αν και δηλώνει κουρασμένη από αυτό. «Πλέον δεν με ενοχλούν τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Με έχουν κουράσει. Το έχω συνηθίσει, κάθε εβδομάδα έχω κάτι καινούργιο. Ανοίγω να δω με ποιον είμαι αυτή την εβδομάδα; Για να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Αλλά εντάξει... προχωράμε. Είναι λίγο αστείο πλέον» είπε η Κατερίνα Δαλάκα και συνέχισε απαντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση που της έγινε για τον Σάββα Γκέντσογλου

«Προσωπικά όταν έχω φίλους, συναντιέμαι με τους φίλους μου. Στην Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, πάμε για φαγητό, βγαίνουμε έξω. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Εκτός αν κάνω λάθος. Την άλλη φορά μπήκα στο αμάξι που είχε τα γενέθλια, είπανε ότι είμαστε ζευγάρι. Τώρα που συναντηθήκαμε για φαγητό το ίδιο».

