Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: Μια μεγάλη ευκαιρία πάει χαμένη - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (trailer)

Ευκαιρίες που χάνονται, πειρασμοί που αγοράζονται και σχέσεις που διαλύονται. Το αποψινό επεισόδιο του Tempting Fortune έχει ατελείωτη πεζοπορία, διασκεδαστικό παιχνίδι, αλλά και έντονες συζητήσεις που μάλλον δεν βγάζουν πουθενά…

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Η άρνηση του Χρήστου να αγοράσει τον κλειστό χαρτοφύλακα, αξίας 15.000 ευρώ, ήταν μία χαμένη ευκαιρία για την ομάδα. Η ανακοίνωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για το περιεχόμενο του χαρτοφύλακα προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους διαγωνιζόμενους.

Η συζήτηση για τη συγκεκριμένη επιλογή του Χρήστου, αλλά και τις συνολικές αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του Tempting Fortune συνεχίζεται και στη συνάντηση για το αποψινό παιχνίδι. Οι τόνοι ανεβαίνουν ανάμεσα σε Αναστάση και Gogo ενώ οι προθέσεις της Ιωάννας αμφισβητούνται από κάποιους.

Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τον Gogo στο τέλος της ημέρας: μία τσάντα γνωστού οίκου μόδας, αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ. Ποια θα είναι η απόφασή του σ’ αυτόν τον δελεαστικό πειρασμό;

#TemptingFortuneGR

facebook.com/temptingfortune

x.com/TemptFortuneGR

instagram.com/ temptingfortunegr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.