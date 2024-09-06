Kate Winslet: Μίλησε για τη νέα της ταινία «Lee» και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε

Η Κέιτ Γουίνσλετ είπε ότι η φωτογράφος Λι Μίλερ, την οποία υποδύεται σε νέα βιογραφική ταινία, «αντιμετώπισε τόσες πολλές προκλήσεις» ως γυναίκα πολεμική φωτορεπόρτερ.

Η 48χρονη ηθοποιός σε δηλώσεις της στο πρακτορείο ειδήσεων PA στην πρεμιέρα της ταινίας «Lee» στο Λονδίνο στο Odeon Luxe τόνισε: «H Λι αντιμετώπισε τόσες πολλές προκλήσεις. Εννοώ, πρώτα απ 'όλα, έκανε μια δουλειά που σε μεγάλο βαθμό ήταν αποκλειστικός τομέας για άνδρες».

«Έτσι της είχαν πει επανειλημμένα, όχι, δεν μπορείτε να πάτε, δεν θα στείλουν γυναίκες, καμία γυναίκα στην ενημέρωση Τύπου, δεν επιτρέπουμε γυναίκες στον πόλεμο» ανέφερε η Αγγλίδα ηθοποιός.

Στην ταινία προβάλλεται η ζωή της Μίλερ, από το ξεκίνημά της ως μοντέλο μόδας έως τη δύσκολη αποστολή της ως πολεμική φωτογράφος για το περιοδικό Vogue κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια από εκείνες τις πρώτες φωτορεπόρτερ που ήξεραν πραγματικά να αναζητούν την αλήθεια, να αποκαλύπτουν την αλήθεια και ο τρόπος με τον οποίο φωτογράφιζε ήταν εξαιρετικός» είπε η Κέιτ Γουίνσλετ.

Η Λι Μίλερ κατέγραψε με την κάμερα τους γερμανικούς βομβαρδισμούς στο Λονδίνο και το 1944 και ως διαπιστευμένη Αμερικανίδα φωτογράφος του πολέμου ακολούθησε τα αμερικανικά στρατεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

