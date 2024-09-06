Daft Punk: Εμφανίζονται σε βιογραφική ταινία του Pharrell Williams με LEGO

Οι Daft Punk πρόκειται να εμφανιστούν στη νέα βιογραφική ταινία του Φαρέλ Γουίλιαμς με LEGO «Piece by Piece». Ο τραγουδιστής, μουσικός και κινηματογραφικός παραγωγός θα εξιστορεί τη ζωή και την καριέρα του στη νέα ταινία σε σκηνοθεσία Μόργκαν Νέβιλ, η οποία θα αρχίσει να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ στις 11 Οκτωβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Νοεμβρίου.

Εκτός από την παρουσίαση του ταξιδιού του στη μουσική βιομηχανία, η animation ταινία -της οποίας ο Γουίλιαμς είναι συμπαραγωγός- θα περιλαμβάνει επίσης σύντομες συμμετοχές διάσημων συνεργατών του, των Jay Z, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Justin Timberlake και πολλών άλλων.

Στην επίσημη αφίσα της ταινίας που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, εντοπίζονται και οι Daft Punk.

Το γαλλικό ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής και ο Γουίλιαμς συνεργάστηκαν στη μεγάλη επιτυχία του 2013 «Get Lucky». Οι Daft Punk σχηματίστηκαν το 1993 από τους Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό και Τομά Μπανγκαλτέ και ανακοίνωσαν το 2021 το τέλος της συνεργασίας του.

Η ταινία αφηγείται τα πρώτα χρόνια του Φάρελ Γουίλιαμς στη Βιρτζίνια, την πρώτη του δουλειά σε μια δισκογραφική εταιρεία, την έναρξη του ντουέτου παραγωγών Neptunes με τον Chad Hugo, τη δημιουργία του συγκροτήματος N.E.R.D και όχι μόνο.

Όταν κανείς δεν θέλει να του δώσει μια ευκαιρία ως τραγουδιστή και ερμηνευτή, ο Φαρέλ Γουίλιαμς στρέφεται στην παραγωγή και συνεργάζεται με καλλιτέχνες που παρουσιάζονται επίσης σε μορφή LEGO και μιλούν για το μοναδικό όραμα και το χρυσό ταλέντο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

