Βρισηίδα Ανδριώτου: «Πόλεμος» στο TikTok για την παλιά ιστορία της διάλυσης της φιλίας της με την Τούνη

Κάποτε η Βρισιήδα Ανδριώτου και η Ιωάννα Τούνη ήταν αυτοκόλλητες. Παντού και πάντα μαζί. Μέχρι που σταμάτησαν ακόμα και να μιλάνε. Πολλά έχουν ακουστεί στην πορεία των χρόνων και ακόμα περισσότερα έχουν γραφτεί αλλά τη αλήθεια την γνωρίζουν αποκλειστικά οι δυο τους για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους.

Και αν και οι δύο τα τελευταία χρόνια δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά αναμεταξύ τους, ο κόσμος φαίνεται πως δεν αφήνει το θέμα να ξεχαστεί και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτός ο διαδικτυακός χαμός.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.