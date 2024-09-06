Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Τι να πω; Ότι προσπαθώ να μείνω έγκυος; Δεν το ήξερε κανείς»

Για την προσπάθειά της να αποκτήσει το παιδί της, τα συναισθήματά της και τη ζωή της με το μωρό αυτούς τους έξι μήνες αλλά και το πώς της έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία μίλησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφασή της και την επιθυμία της να γίνει μαμά και τις πολλαπλές προσπάθειες που έκανε για να το πετύχει.

