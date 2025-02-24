Νικούλι για τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του: «Αν κάποιος έχει το θάρρος ας έρθει να μου το πει μπροστά μου»

O Κώστας Νικούλι ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Ακόμα δεν είδες τίποτα με αφορμή το γεγονός ότι μπαίνει στη σειρά Άγιος Παΐσιος του Mega.

Διαβάστε ακόμα : Πώς μια σειρά του Netflix έδωσε στη Νάνα Μούσχουρη 40 εκατομμύρια views και downloads σε λίγες μέρες!

O ηθοποιός έγινε πρόσφατα μπαμπάς πριν από 2,5 μήνες καθώς απέκτησε ένα αγοράκι με τη σύντροφό του, Κατερίνα Μαούτσου.

«Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είμαι ερωτευμένος θα έλεγα. Κάθε μέρα είναι καινούργια, και οι αντιδράσεις του μικρού και η χαρά του. Ξαφνιάζομαι, είμαι χαρούμενος και προφανώς δεν θέλω να φεύγω από το σπίτι. Σκέφτομαι ότι κάνω για αυτόν, να είναι το περιβάλλον του ασφαλές. Το νούμερο ένα που πρέπει να μάθεις είναι να αλλάζεις πάνες!» είπε με χιούμορ.

Μάλιστα όπως εξήγησε, «είχαμε πει ότι θα τον ονομάσουμε Λευτέρη και αργότερα μου ήρθε και η ιδέα ότι θα έχει την ελευθερία του».

«Με τη σύντροφό μου τα φτιάξαμε στην καραντίνα. Είναι κάτι προσωπικό δικό μας. Αν θες να φροντίσεις χρειάζεται να το προστατέψεις, δεν χρειάζεται να το μοιράζεις. Έχω μάθει ότι έτσι λειτουργεί η κατάσταση και το απολαμβάνω περισσότερο. Κρατάς την αθωότητα και την αγάπη μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Όσο περισσότερη σημασία δώσεις σε κάτι που γράφεται τόσο περισσότερο θα σε ενοχλήσει. Γράφονται και λέγονται πολλά πράγματα, παρόλα αυτά δεν δίνω την ενέργειά μου σε αυτό, οπότε περνάνε και δεν με ακουμπάνε.

Κάποια πράγματα έχουν ξεπεραστεί κάποια όχι. Σε μένα δεν έχουν φτάσει σχόλια για τη διαφορά ηλικίας μας γιατί δεν το αφήνω να φτάσει. Αν κάποιος έχει το θάρρος ας έρθει να μου το πει μπροστά μου, αν όντως αυτό είναι το πρόβλημά του ας έρθει να το λύσουμε. Πολλά λέγονται, πολλά λέμε ότι έχουμε ξεπεράσει και ανακυκλώνονται τα ίδια» είπε για τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τη σύντροφό του.

Αναφορικά με τον ρατσισμό για την αλβανική καταγωγή του είπε: «Δεν αλλάζει η αντιμετώπιση του κόσμου αλλάζει το πω΄ς εσύ συσχετίζεσαι με τα πράγματα. Δεν επικεντρώνομαι σε τέτοια πράγματα, δεν τα αφήνω να με επηρεάσουν. Ο κακοπροαίρετος κόσμος δεν είναι άνθρωποι που θέλω να έχω δίπλα μου. Έχει να κάνει με το πώς προστατεύεις τον εαυτό σου και τι αφήνεις εσύ να σε επηρεάσει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.