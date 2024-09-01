Λογαριασμός
«Καλημέρα» και «Οι Δεκατιανοί» σάρωσαν χθες στην τηλεθέαση

Πρεμιέρα με το δεξί για τη Φαίη Μαυραγάνη και την εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΙ αφού η χθεσινή πρώτη εκπομπή της παρουσιάστριας στο νέο της κανάλι σάρωσε σε τηλεθέαση.

Πιο συγκεκριμένα το «Καλημέρα» σημείωσε 17,3% στο Δυναμικό Κοινό ενώ στο σύνολο έφτασε σχεδόν το 30% σημειώνοντας 29,9%.

Πολύ καλή και η πορεία της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί» των Γιάννη Πιτταρά και Γιώργου Γρηγοριάδη που στο δεύτερο σαββατοκύριακό τους στον αέρα επίσης έσκισαν σημειώνοντας 21,2% στο Δυναμικό Κοινό και 25,9% στο σύνολο του κοινού.

Πηγή: womenonly

