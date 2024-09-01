Με κλάματα η Adele επιβεβαίωσε στο Μόναχο ότι ήταν η τελευταία της συναυλία

Χθες το βράδυ 31 Αυγούστου ήταν η προγραμματισμένη -η τελευταία από 8- συναυλία της Adele στο Μόναχο στο πανάκριβο φορητό στάδιο που φτιάχτηκε για εκείνη και υπολογίζεται πως κόστισε σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες.

Η ίδια από τον Ιούλιο είχε προαναγγείλει πως σκοπεύει μετά από αυτή τη συναυλία κι αφού ολοκληρώσει και τις εμφανίσεις της στο Las Vegas να κάνει ένα διάλειμμα στην καριέρα της για αρκετά χρόνια. Η τελευταία φορά που κινήθηκε αναλόγως ήταν όταν έκανε 6 χρόνια break (από το 2015 ως το 2021).

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.