LIVE YOU, η νέα, καθημερινή εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε και την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται στον ΣΚΑΪ, από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 11.45.

Πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, το LIVE YOU θα αναδεικνύει τα προβλήματα των τηλεθεατών, θα αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις, θα ρίχνει φως σε σοβαρά θέματα που καίνε, θα είναι η φωνή όσων πρέπει να ακουστούν.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου:

Αποστολή του Live You στη Θεσσαλία: Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου, έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, καταγράφουν, στις πληγείσες περιοχές, την αγωνία των κατοίκων αλλά και τα έργα που έμειναν στα χαρτιά.

Επίσης στο LIVE YOU:

Αποκλειστικότητες: ρεπορτάζ για τα στελέχη της Ομάδας Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού, για εμπρηστές που έπεσαν «στα μαλακά» του νόμου, για τη γέφυρα - φάντασμα στην Εύβοια & Αποκαλύψεις: για τα «βουνά» από εύφλεκτα υλικά μέσα στα δάση.

Ακόμη, πολιτική επικαιρότητα, ειδήσεις και ζωντανές συνδέσεις με όλα τα σημεία των εξελίξεων.

Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 11.45, όλες οι εξελίξεις, στο LIVE YOU, με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.