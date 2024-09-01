Δωροθέα Μεκρούρη: Χορεύοντας με τις κόρες της σε πανηγύρι στην Τήνο

Και η Ηλέκτρα και η Γαία, οι κόρες της Δωροθέας Μεκρούρη είναι πια ολόκληρες κοπέλες με τη μεγαλύτερη να ζει και να σπουδάζει στην Ολλανδία. Το πρώην μοντέλο έχει μια καταπληκτική σχέση με τα κορίτσια της και είναι πάντα δίπλα τους να της στηρίζιε σε ότι χρειαστούν.

Το ίδιο όμως και εκείνες πια. Και αυτό το καλοκαίρι οργανώθηκαν για να της κάνουν έκπληξη ένα ταξίδι για τις τρεις τους στην πανέμορφη Τήνο. Και πέρασαν τέλεια όλες μαζί. Με ατέλειωτες ώρες στη θάλασσα, εκδρομές στα καταπληκτικά μέρη του νησιού και χορό στα πανηγύρια.

«Είμαι τόσο τυχερή. Οι κόρες μου μου έκαναν έκπληξη με ένα ταξίδι στην πανέμορφη Τήνο. Έπρεπε να με περιμένου συνέχεια βέβαια για να ταΐσω τις γάτες που συναντούσα σε κάθε γωνιά… Κάποιες φορές πρέπει να ακολουθείς τα παιδιά σου. Έχω δυο υπέροχα κορίτσια, είμαι μια τυχερή μαμά» έγραψε η Δωροθέα βάζοντας ένα βίντεο από τις διακοπές τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.