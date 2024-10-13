The Voice of Greece με τον Γιώργο Καπουτζίδη: Πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών

Δυναμική πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (12/10) η 10η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού «The Voice of Greece», στη συχνότητα του ΣΚΑΪ!

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου να αναλαμβάνουν χρέη... coaches, τους πρώτους υποψήφιους διαγωνιζόμενους να ερμηνεύουν με τη ψυχή τους και να διεκδικούν μία θέση στην ομάδα τους, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 24,2% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 22,1%. 2.277.000 τηλεθεατές παρέμειναν στο πρόγραμμα, που σάρωσε στην τηλεθέαση του Σαββάτου, για τουλάχιστον 1'.

Πηγή: skai.gr

