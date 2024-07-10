Λογαριασμός
Jon Bon Jovi: Πέθανε η μητέρα του - Συντετριμμένος ο τραγουδιστής

Είχε δημιουργήσει το επίσημο fan club του εμβληματικού ροκ συγκροτήματος του γιου της 

Ο Jon Bon Jovi

Η μητέρα του ροκ σταρ Τζον Μπον Τζόβι, Κάρολ, πέθανε πριν από λίγες ώρες, στο νοσοκομείο «Monmouth Medical Center» του Νιου Τζέρσεϊ.

«Η μητέρα μας ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη» ανέφερε ο διάσημος τραγουδιστής σε δήλωση που εξέδωσε εκ μέρους της οικογένειας. «Το πνεύμα της και η συμπεριφορά της διαμόρφωσαν αυτή την οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ» συμπλήρωσε.

Η Κάρολ Μπον Τζόβι, η οποία έφυγε από τη ζωή μόλις τρεις ημέρες πριν από τα 84α γενέθλιά της δημιούργησε το επίσημο fan club του εμβληματικού ροκ συγκροτήματος του γιου της ενώ ήταν επιχειρηματίας και υπηρέτησε ως πεζοναύτης στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της γνώρισε τον σύζυγό της, Τζον με τον οποίο συμπλήρωσε 63 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας αποκτήσει τρεις γιους και οκτώ εγγόνια, όπως αναφέρει το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

