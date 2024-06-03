Λογαριασμός
Johnny Depp: Θα υποδυθεί τον «Σατανά» σε νέα ταινία του Τέρι Γκίλιαμ

O Ντεπ θα υποδυθεί τον Σατανά, ενώ ο Τζεφ Μπρίτζες τον Θεό

O Johnny Depp

Ο Τζόνι Ντεπ θα υποδυθεί τον «Satan» (Σατανά) στην επόμενη ταινία του του σκηνοθέτη Τέρι Γκίλιαμ.

Σε συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό, ο Τέρι Γκίλιαμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Monty Python and the Holy Grail», «12 Monkeys» και «Fear and Loathing in Las Vegas» – μίλησε για την επόμενη ταινία του «The Carnival at the End of Days».

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες για την επερχόμενη ταινία που αποκάλυψε ο Γκίλιαμ, ο Ντεπ θα υποδυθεί τον Σατανά, ενώ ο Τζεφ Μπρίτζες τον Θεό. Ο Άνταμ Ντράιβερ και ο Τζέισον Μομόα έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους στην ταινία, αν και οι λεπτομέρειες είναι προς το παρόν άγνωστες.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης εξήγησε στο Premiere ότι το «The Carnival at the End of Days» θα είναι μια «κωμωδία όπου ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την Ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία για την αιωνιότητα!».

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε επίσης ότι η επερχόμενη ταινία «θα είναι πολύ αστεία για όσους θέλουν να προσβάλλονται». Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2025.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκίλιαμ και ο Ντεπ συνεργάζονται. Ο Ντεπ πρωταγωνίστησε στο παρελθόν στις ταινίες του Γκίλιαμ «Fear and Loathing in Las Vegas» και «The Imaginarium of Doctor Parnassus».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

