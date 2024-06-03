Johnny Depp: Θα υποδυθεί τον «Σατανά» σε νέα ταινία του Τέρι Γκίλιαμ

Ο Τζόνι Ντεπ θα υποδυθεί τον «Satan» (Σατανά) στην επόμενη ταινία του του σκηνοθέτη Τέρι Γκίλιαμ.

Σε συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό, ο Τέρι Γκίλιαμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Monty Python and the Holy Grail», «12 Monkeys» και «Fear and Loathing in Las Vegas» – μίλησε για την επόμενη ταινία του «The Carnival at the End of Days».

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες για την επερχόμενη ταινία που αποκάλυψε ο Γκίλιαμ, ο Ντεπ θα υποδυθεί τον Σατανά, ενώ ο Τζεφ Μπρίτζες τον Θεό. Ο Άνταμ Ντράιβερ και ο Τζέισον Μομόα έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους στην ταινία, αν και οι λεπτομέρειες είναι προς το παρόν άγνωστες.

Johnny Depp To Play Satan In ‘Fear And Loathing’ Director’s New Movie https://t.co/FGjMkk5zjp — A Touch Of Icarus🌠🔥🪶☀️ (@IcarusEnFuego) June 3, 2024

Ο Βρετανός σκηνοθέτης εξήγησε στο Premiere ότι το «The Carnival at the End of Days» θα είναι μια «κωμωδία όπου ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την Ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία για την αιωνιότητα!».

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε επίσης ότι η επερχόμενη ταινία «θα είναι πολύ αστεία για όσους θέλουν να προσβάλλονται». Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2025.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκίλιαμ και ο Ντεπ συνεργάζονται. Ο Ντεπ πρωταγωνίστησε στο παρελθόν στις ταινίες του Γκίλιαμ «Fear and Loathing in Las Vegas» και «The Imaginarium of Doctor Parnassus».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

