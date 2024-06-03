Το καλοκαίρι 2024 ξεκίνησε και επίσημα από το Σάββατο και οι θερμοκρασία ανέβηκε εντυπωσιακά στον πρώτο φετινό καύσωνα.

Νωρίς νωρίς λοιπόν οι Έλληνες celebrities ξεχύθηκαν στις παραλίες. Άλλοι εντός κι άλλοι εκτός Αττικής.

Ανάμεσα σε αυτούς που ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο έστω και μίνι διακοπές και η Ζέτα Μακρυπούλια που πάντα προτιμάει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της πιο εναλλακτικά.

Δεν είναι λίγες οι φορές στο παρελθόν που έχει μοιραστεί στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram φωτογραφίες που τη δείχνουν να περνάει με την παρέα της μέρα και νύχτα σε απομακρυσμένες παραλίες με σκηνές, φρούτα, βιβλία και μουσική.

Αυτό έκανε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε επιλέγοντας το κοντινό και όμορφο νησί της Κύθνου. Που ειδικά αυτό το διάστημα ακόμα είναι ήρεμο, χωρίς πάρα πολύ κόσμο έτσι ώστε να μπορούν οι επισκέπτες του να χαλαρώσουν πλήρως στις παραλίες τους.

Ακόμα και στην διάσημη Κολώνα που βρέθηκε το Σάββατο, ελάχιστοι βρίσκονταν εκεί.

«Είναι αυτό που πας να βγεις από τη θάλασσα και λες άντε μια ακόμη βουτιά κι ακόμα μια και πάει λέγοντας… Ειδικά όταν είσαι στα νερά της Κύθνου! Μια ολόκληρη μέρα στη θάλασσα λοιπόν!

Καλό μήνα! Καλό καλοκαίρι! Καλές βουτιές! Καλά ταξίδια! Όλα καλά να πάνε» έγραψε η ίδια στο ποστ που έκανε από εκεί.

Ενώ την Κυριακή επέλεξε μια έρημη παραλία. Την γαϊδουρόμαντρα.

«Δεν γίνεται να πας Κύθνο και να μην περάσεις από την γαιδουρόμαντρα. Απλώς, δεν γίνεται» έγραψε και μας έδειξε και πόσο έρημη ήταν. Αμμουδιά, ήλιος και θάλασσα. Και η Ζέτα.

Ευκαιρία να μη γίνουν και σημάδια από το μαγιό. Κι έτσι σε μια από τις φωτογραφίες της φαίνεται πως νιώθοντας ασφαλής και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα η εντυπωσιακή παρουσιάστρια έβγαλε το πάνω μέρος από το μαγιό της. Και πολύ καλά έκανε. Μαζί της.

