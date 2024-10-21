Τζένη Διαγούπη: Επιβεβαίωσε πως ήταν μάρτυρας στον γάμο του Σεργουλόπουλου

Το ήθελε καιρό και το πραγματοποίησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος που την Παρασκευή έγινε γνωστό πως μία μέρα πριν παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό του Βαγγέλη Γερασίμου στο Δημαρχείο της Αθήνας με μάρτυρες την Τζένη Διαγούπη και τη δικηγόρο του.

Οι μάρτυρες στον πολιτικό γάμο είναι ουσιαστικά ότι είναι οι κουμπάροι στον θρησκευτικό.

Και σήμερα που η Τζένη Διαγούπη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» με αφορμή τη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» που πρωταγωνιστεί, δεν ήταν δυνατόν να μην τη ρωτήσουν για αυτό.

«Εγώ χαίρομαι όταν είμαι κοντά σε ανθρώπους που τους αγαπώ πάρα πολύ και είναι χαρούμενοι. Το ξέρεις κι από σένα. Από ‘κει και πέρα, ο Φώτης ό,τι θέλει να πει θα το πει μόνος του», ανέφερε η Τζένη Διαγούπη απαντώντας σε ερώτηση του Γιάννη Πουλόπουλου αναφέροντας και κάποιες λεπτομέρειες για τη φιλία τους:

«Με τον Φώτη γνωριστήκαμε το 2018 μέσω του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέππα. Είχαμε κάνει κάποια νούμερα στο Shamone, μετά παίξαμε και στον «Πλάτανο» μαζί».

«Έχει πλάκα που εσύ δεν είπες τίποτα, ο Φώτης δεν είπε τίποτα, και βγήκε ο δήμαρχος και τα είπε. Δηλαδή… Να είναι καλά αλλά, όταν εσείς δεν έχετε μιλήσει και βγαίνει ο δήμαρχος και το λέει», σχολίασε με χιούμορ από την πλευρά της η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν είχε πολύ κόσμο ο γάμος, όχι. Δεν μπορώ να πω όμως κάτι, όταν ένας άνθρωπος δεν θέλει να το επικοινωνήσει προς τα έξω. Καθένας έχει την επιλογή του και για την προσωπική και για την ιδιωτική του ζωή», κατέληξε επί του θέματος η Τζένη Διαγούπη μη θέλοντας να πει τίποτα περισσότερο αφού ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πει ακόμα λέξη για αυτό.

