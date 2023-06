«Joan»: Το νέο δράμα της HBO με πρωταγωνίστρια τη Sophie Turner

Εμπνευσμένο από μια απίστευτη αληθινή ιστορία, το δράμα, «Joan», ακούγεται πολλά υποσχόμενο...

Joan, ένα δράμα έξι επεισοδίων εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της διαβόητης κλέφτη κοσμημάτων, Joan Hannington. Και το καλύτερο; Πρωταγωνίστρια η Sophie Turner –η αντι-ηρωίδα της σειράς.

Πιο γνωστή στους Βρετανούς ως «The Godmother», η πραγματική παραμένει μια από τις πιο διαβόητες φιγούρες στον εγκληματικό υπόκοσμο του Λονδίνου και η καταξιωμένη σεναριογράφος Anna Symon θέλει να μας δείξει μια νέα πλευρά της Harrington.

«Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι το μεγάλωμα της κόρης της και τις κλοπές διαμαντιών, η ιστορία της ζωής της Joan Harrington είναι ένα συναρπαστικό τρενάκι του λούνα παρκ», λέει η Symon.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη βλέποντας το ταλέντο Sophie Turner να μπαίνει στη θέση της Joan. Από τότε που διάβασα για πρώτη φορά τις σημειώσεις της Joan, ήμουν έτοιμη να φέρω την ιστορία της στην οθόνη».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το δράμα θα μας συστήσει αρχικά την Joan στα 20 της ως έναν «φλογερό και ασυμβίβαστο χαρακτήρα, με τις δικές της βαθιές ουλές και τραύματα».

Περιγράφοντάς την ως «μια στοργική νεαρή μητέρα της τετράχρονης Debbie η Joan βρίσκεται σε έναν καταστροφικό γάμο από τον οποίο προσπαθεί να ξεφύγει».

«Εμπνευσμένη από την επιθυμία της να φροντίσει τη Debbie και να δημιουργήσει ένα ασφαλές σπίτι για την κόρη της, η Joan παίρνει κάποιες μεγάλες αποφάσεις καθώς στρέφει το βλέμμα της σε μια καλύτερη ζωή», καταλήγει.

Οι πρωταγωνιστές

Στο πλευρό της Turner πρωταγωνιστούν οι Frank Dillane (Fear the Walking Dead) ως έμπορος έργων τέχνης. Η Kirsty J. Curtis ως η μεγαλύτερη αδερφή της Joan, Nancy, ο Gershwyn Eustache Jr. (I May Destroy You) και η Laura Aikman.

Μιλώντας για τον ρόλο της ως Joan, η σταρ του Game Of Thrones δήλωσε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα αναλάβω να δείξω τη συναρπαστική ιστορία ζωής της Joan Harrington. Είναι μια από τις πιο διαβόητες φιγούρες στον εγκληματικό υπόκοσμο του Λονδίνου, χαρίζοντας της το παρατσούκλι «The Godmother».

«Μια γυναίκα κλέφτης κοσμημάτων που προσπαθεί να πάρει την κόρη της πίσω από τις κοινωνικές υπηρεσίες, μια μητέρα σε απόγνωση που παρασύρεται στον συναρπαστικό κόσμο του εγκλήματος».

Το δράμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παραγωγή, με τα γυρίσματα να γίνονται στο Λονδίνο, επομένως είναι πιθανό να βγει στις οθόνες μας το φθινόπωρο ή τον χειμώνα του επόμενου έτους.

