Jimmy Kimmel: Ο 7χρονος γιος του υποβλήθηκε σε τρίτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς

O δημοφιλής κωμικός και παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο ο γιος του υποβλήθηκε σε τρίτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Ο Μπίλι, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 21 Απριλίου του 2017, γεννήθηκε με μια σπάνια καρδιακή πάθηση και υπεβλήθη σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς αμέσως μετά τη γέννησή του. Λίγους μήνες μετά, όταν ήταν 7 μηνών, υποβλήθηκε σε μία δεύτερη επέμβαση.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, το αγόρι μας ο Μπίλι έκανε την τρίτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς» έγραψε ο Κίμελ στην ανάρτησή του στο Instagram και τη συνόδευσε με ένα χαμογελαστό στιγμιότυπο του γιου του από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Πήγαμε για αυτή την επέμβαση με πολλή αισιοδοξία και με εξίσου μεγάλο φόβο και βγήκαμε με μια νέα βαλβίδα μέσα σε ένα ευτυχισμένο, υγιές παιδί».

Ο διάσημος παρουσιαστής εξήρε για μία ακόμη φορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων στο Λος 'Αντζελες.

«Το να περπατάς σε αυτό το νοσοκομείο και να συναντάς γονείς στην πιο αδύναμη στιγμή τους, παιδιά που πονάνε και τους θαυματοποιούς που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τα σώσουν, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία» συνέχισε ο Κίμελ.

«Ευχόμαστε να μην χρειαστείτε ποτέ το νοσοκομείο CHLA, αλλά αν το χρειαστείτε, να ξέρετε ότι βοηθούν οικογένειες ανεξάρτητα από τη δυνατότητά τους να πληρώσουν, χάρη κυρίως στον νόμο περί προσιτής περίθαλψης, τις γενναιόδωρες δωρεές από εταιρείες όπως η Disney, για την οποία είμαι υπερήφανος που εργάζομαι και κυρίως από γενναιόδωρους ανθρώπους όπως εσείς».

Ο κωμικός ευχαρίστησε επίσης τους «αγαπημένους αγνώστους που βρήκαν το χρόνο να προσευχηθούν και να στείλουν θετική ενέργεια στο μωρό μας» ενώ δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και στην οικογένειά του, αναφέρει το Deadline.

«Ευχαριστώ τη σύζυγό μου Mόλι…και τον Μπίλι, που είσαι ο πιο δυνατός (και πιο αστείος) 7χρονος που ξέρουμε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί γονείς και παιδιά που δεν έχουν την τύχη να γυρίζουν στο σπίτι τους μετά από πέντε ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

