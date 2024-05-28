Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Την ανακοίνωση για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη υγεία του έκανε ο ίδιος ο Νίκος Πορτοκάλογλου πριν από λίγη ώρα με μια πολύ τρυφερή ανάρτηση μήνυμα προς όλους τους φίλους του και το κοινό του που τον αποθεώνει σε κάθε του εμφάνιση.

«Εδώ και δυο εβδομάδες ταλαιπωρήθηκα από βαριά ίωση και πνευμονία. Τώρα που συνέρχομαι και βρίσκω πάλι το κέφι μου σου στέλνω αυτό»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς μας, ολοκληρώνοντας τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο στο «Μουσικό Κουτί», την τηλεοπτική μουσική εκπομπή που δημιούργησε και παρουσίασε μαζί με την Ρένα Μόρφη για την ΕΡΤ1, αφοσιώθηκε στον νέο πολυσυμμετοχικό δίσκο που ετοιμάζει εδώ και καιρό αλλά και στις καλοκαιρινές εμφανίσεις του που ήδη έχουν ανακοινωθεί με πρώτη αυτή στο City Garden στις 17 Ιουνίου.

Μετά την περιπέτειά του, όλο το βάρος τώρα φυσικά πέφτει στην πλήρη ανάρρωσή του και την ανάκαμψη του οργανισμού του έτσι ώστε όλα να είναι καλά πριν από την έναρξη των φετινών του παραστάσεων ανά την Ελλάδα. Περαστικά και από εμάς.

Πηγή: skai.gr

