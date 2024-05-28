Λογαριασμός
Η Τάμτα έκλεισε το Athens Digital Arts Festival με επικό τρόπο

Κάθε act που παρουσιάζει η Τάμτα επί σκηνής αποδεικνύει πως είναι μια performer και όχι απλά μια τραγουδίστρια

Μια εμφάνιση της Τάμτα που θα μείνει αξέχαστη

Αν κάτι μπορεί να πει κανείς για την Τάμτα από τα πρώτα της κιόλας βήματα πριν από χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή είναι πως δεν υπήρξε ποτέ συνηθισμένη

Απίθανη εμφάνιση της Τάμτα

Το εκκεντρική, κυρίως σε ότι αφορά το προσωπικό της στιλ, τη συνοδεύει εδώ και χρόνια αν και τα τελευταία η τραγουδίστρια με τους συνεργάτες της το έχουν πάει στην κυριολεξία σε άλλο level. 
Και είναι πραγματικά από τις λίγες performer στην Ελλάδα που κυριολεκτικά κάθε τους εμφάνιση είναι μια ολόκληρη παράσταση με συγκεκριμένο concept στα πάντα. 

Από την επιλογή των τραγουδιών και των διασκευών, τα ρούχα, το μακιγιάζ, τα μαλλιά που αλλάζουν έως και δραματικά ανά περίσταση κάνοντάς την συνήθως αγνώριστη. Το σύνολο γενικά του θεάματος που παρουσιάζει κάθε φορά είναι και κάτι νέο. 

Αγνώριστη η Τάμτα για άλλη μια φορά

Έτσι δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από εκείνη όταν ανακοινώθηκε πως θα κάνει το closing live του  20ου Athens Digital Arts Festival, με μια μίξη τραγουδιών από τον τελευταίο δίσκο της με τίτλο “Identity Crisis”, μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διασκευασμένες να ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος της, αλλά και διασκευές επιτυχιών από την διεθνή δισκογραφία!
Στο κέντρο της Αθήνας, στη πλατεία Σανταρόζα η Τάμτα ξεσήκωσε τους πάντες με μια επική εμφάνιση που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και στην ίδια και σε όσους βρέθηκαν εκεί.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamta (@officialtamta)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τάμτα
