Μια εμφάνιση της Τάμτα που θα μείνει αξέχαστη

Αν κάτι μπορεί να πει κανείς για την Τάμτα από τα πρώτα της κιόλας βήματα πριν από χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή είναι πως δεν υπήρξε ποτέ συνηθισμένη.

Το εκκεντρική, κυρίως σε ότι αφορά το προσωπικό της στιλ, τη συνοδεύει εδώ και χρόνια αν και τα τελευταία η τραγουδίστρια με τους συνεργάτες της το έχουν πάει στην κυριολεξία σε άλλο level.

Και είναι πραγματικά από τις λίγες performer στην Ελλάδα που κυριολεκτικά κάθε τους εμφάνιση είναι μια ολόκληρη παράσταση με συγκεκριμένο concept στα πάντα.

Από την επιλογή των τραγουδιών και των διασκευών, τα ρούχα, το μακιγιάζ, τα μαλλιά που αλλάζουν έως και δραματικά ανά περίσταση κάνοντάς την συνήθως αγνώριστη. Το σύνολο γενικά του θεάματος που παρουσιάζει κάθε φορά είναι και κάτι νέο.

Έτσι δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από εκείνη όταν ανακοινώθηκε πως θα κάνει το closing live του 20ου Athens Digital Arts Festival, με μια μίξη τραγουδιών από τον τελευταίο δίσκο της με τίτλο “Identity Crisis”, μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διασκευασμένες να ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος της, αλλά και διασκευές επιτυχιών από την διεθνή δισκογραφία!

Στο κέντρο της Αθήνας, στη πλατεία Σανταρόζα η Τάμτα ξεσήκωσε τους πάντες με μια επική εμφάνιση που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και στην ίδια και σε όσους βρέθηκαν εκεί.





