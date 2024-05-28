Η πρώτη φορά που είχαν συναντηθεί τηλεοπτικά σε μια ανάλογη συνέντευξη ήταν πολλά χρόνια πριν με τους δυο τους να γυρίζουν την εκπομπή στο Los Angele. Τότε ήταν ελεύθερος και κυνηγούσε μια καριέρα στην Αμερική.

Πλέον, όλα έχουν αλλάξει, εκτός από το αστέρι του που εδώ και χρόνια λάμπει στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο αφού ο Σάκης Ρουβάς στα χρόνια που μεσολάβησαν δημιούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια, εξελίχθηκε μουσικά και δοκιμάστηκε με επιτυχία και σε άλλους ρόλους, όπως αυτόν του παρουσιαστή.

Μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε τι ρόλο έπαιξε στη ζωή του ο χωρισμός των δικών του.

«Σίγουρα με επηρέασε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Ήμουν 12 ετών. Τα τραύματα που βιώνουμε από την παιδική ηλικία οι άνθρωποι, γιατρεύονται πολύ με θεραπεία ή και ποτέ. Σίγουρα με επηρέασε τότε και σίγουρα όλα αυτά που έχω ζήσει, με έχουν οδηγήσει να είμαι αυτό που είμαι σήμερα», εξομολογήθηκε αρχικά ο Σάκης Ρουβάς για το διαζύγιο των γονιών του.

Και παραδέχτηκε πως αυτός ήταν και ο λόγος που φοβόταν να κάνει οικογένεια

«Πέρασα διάφορα στάδια. Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια γιατί φοβόμουν μήπως γίνει το ίδιο με την οικογένειά μου. Όλα αυτά έπρεπε να τα δουλέψω γιατί δεν είναι κι αυτός τρόπος να υπάρχεις και να ζεις. Είναι ταλαιπωρία, οπότε έκανα πολλή θεραπεία», αποκάλυψε ενώ μιλώντας για τη γυναίκα της ζωής του, την Κάτια Ζυγούλη είπε:

«Με την Κάτια μαζί μεγαλώσαμε αυτά τα 20 χρόνια που είμαστε μαζί. Ωριμάζουμε μαζί, εξελισσόμαστε, οπότε πιστεύω ότι είμαστε κι οι δύο πολύ καλύτεροι από ό,τι ήμασταν τότε. Η ζήλεια είναι ο φόβος μη χάσω τον άλλον. Συνδεόμαστε πολύ και επενδύουμε στους ανθρώπους και η αλλαγή είναι αυτή που μας φοβίζει στην πραγματικότητα».

Τέλος εκμυστηρεύτηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως αντιμετώπισε μαθησιακά προβλήματα και τελείωσε τελικά νυχτερινό σχολείο με συμμαθήτρια την μητέρα του

«Δεν ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο. Ήμουν δυσλεκτικός και δεν τα πήγαινα καθόλου καλά με τα μαθήματα. Ταξίδευε το μυαλό μου αλλού, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο. Ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία και αυτό για εμένα ήταν μια διέξοδος. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πουλάω λαμπάδες στην Ανάσταση, ήμουν 9 ετών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.