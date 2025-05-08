Jennifer Hudson: Γιόρτασε τα 500 επεισόδια της εκπομπής της

Η Τζένιφερ Χάντσον (Jennifer Hudson) γιορτάζει τα 500 επεισόδια της εκπομπής της. Σε ένα επετειακό επεισόδιο την Τετάρτη, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δήλωσε ότι η παρουσίαση του «The Jennifer Hudson Show» είναι «μια ευλογία».

«Αυτό το ταξίδι ήταν μια ευλογία, το ότι μπόρεσα να φθάσω τα 500 όμορφα επεισόδια γεμάτα εορτασμούς, υπέροχες αναμνήσεις και αγάπη από το κοινό, το προσωπικό, το συνεργείο, τους καλεσμένους. Είναι ένα χαρούμενο μέρος. Ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή», είπε.

Οι συνεργάτες της εμφανίστηκαν με τούρτα για να γιορτάσουν το ορόσημο και η καλεσμένη της Μάρεν Μόρις, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε τραγούδι για το σάουντρακ της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Wild Robot, έπαιξε μουσική με την κιθάρα της.

«Πάντα λέω ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω αυτή τη ζωή χωρίς εσάς», είπε η παρουσιάστρια. «Είναι ευλογία να μπορώ να έρχομαι εδώ κάθε μέρα».

Η Χάντσον, τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγινε γνωστή για πρώτη φορά ως διαγωνιζόμενη στο American Idol, ξεκίνησε την εκπομπή της το 2022. To talk show ανανεώθηκε για 4η σεζόν τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.