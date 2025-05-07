Big Brother στον ΣΚΑΪ: Ο αρχηγός Dada έβαλε τους κανόνες του

«Στην τσίτα» για μια ακόμη μέρα το σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ αφού αφενός οι εντάσεις δε λείπουν κι αφετέρου η νέα δοκιμασία βάζει τους συγκατοίκους σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις που κάνουν το κλίμα εκρηκτικό.

Με νέο αρχηγό, τον Dada προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για αγορές που θα χρησιμεύσουν στο σπίτι καθώς τρεις παίκτες παραβιάζουν έναν θεμελιώδη κανόνα του παιχνιδιού, κίνηση που φυσικά «δε θα περάσει στο ντούκου».

Ο νέος αρχηγός οργανώνει τους συγκατοίκους και δεν αργεί να βάλει τους κανόνες του ορίζοντας χαρακτηριστικά πως «ο καθένας το πιάτο του», ζητώντας σεβασμό μεταξύ των συγκατοίκων και τήρηση της υγιεινής στο πλαίσιο της συμβίωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.