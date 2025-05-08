Οι Χρυσές Σφαίρες προσθέτουν κατηγορία «Καλύτερου Podcast» από το 2026

Οι διοργανωτές των Χρυσών Σφαιρών έκαναν γνωστή την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας, αυτής για το «Καλύτερο Podcast». Η αναγνώριση του συνεχώς αναπτυσσόμενου μέσου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην 83η τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα το 2026.

Η κίνηση σηματοδοτεί ένα πρωτοποριακό βήμα για ένα μεγάλο σόου βραβείων κινηματογράφου και τηλεόρασης, καθώς μέχρι σήμερα τα podcast είχαν κυρίως αναγνωριστεί σε ψηφιακά βραβεία όπως τα Webby Awards, τα Ambies, τα iHeart Podcast Awards και τα Shorty Awards. Αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλοι θεσμοί έχουν εντάξει κατηγορίες για τα συγκεκριμένα, όπως τα Peabody Awards, που ανακοίνωσαν πρόσφατα τους νικητές τους, και τα NAACP Image Awards.

Mic-drop! We have a new #GoldenGlobes award category - Best Podcast 🎙️



This new award will debut at the 83rd Golden Globes - January 11, 2026 on @CBS and @paramountplus



More information on eligibility will be announced soon! pic.twitter.com/S1NcUseMDD — Golden Globes (@goldenglobes) May 7, 2025

Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια για τη νέα κατηγορία είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τους διοργανωτές της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, από τα «25 κορυφαία podcast» θα επιλέγονται τελικά έξι υποψήφια για την κατηγορία.

«Καθώς ο κόσμος της ψυχαγωγίας συνεχίζει να εξελίσσεται, είμαστε ενθουσιασμένοι που αναγνωρίζουμε νέες μορφές αφήγησης», ανέφερε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Helen Hoehne σε δήλωσή της. «Τιμώντας επιτεύγματα τόσο σε ηχητικά όσο και σε οπτικά podcasts, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές μας κατηγορίες, ενώ παράλληλα ανοίγουμε χώρο για νέες φωνές και μορφές», συμπλήρωσε.

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 και τις συνολικά 27 κατηγορίες θα ανακοινωθούν στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Deadline. Η 83η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026, με την επιστροφή της Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) στον ρόλο της οικοδέσποινας της βραδιάς, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και το Paramount+.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.