«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Σε απευθείας σύνδεση με τη μαγευτική Ερεσό - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Λέσβο και σήμερα, Πέμπτη 8 Μαΐου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το υπαίθριο στούντιο της εκπομπής στην Ερεσό, την πόλη όπου γεννήθηκε η Σαπφώ και ο Θεόφραστος. Το ηφαιστειακό τοπίο, ο παραδοσιακός οικισμός, η γραφική παραλία και τα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή την καθιστούν ιδανικό τόπο για περιήγηση.

Δείτε το trailer:

Το Σίγρι είναι ένα ήρεμο και γραφικό ψαροχώρι της Λέσβου που έγινε το καινούργιο σπιτικό για ανθρώπους της πόλης, όπως η Βαρβάρα. Μαζί της περπατάμε μέσα σε ένα δάσος από παυλώνιες και στο λιμανάκι του. Το Απολιθωμένο Δάσος του Σιγρίου το είπαν «Πομπηία των φυτών»… Ηφαιστειακή πέτρα, λάβα… Πώς οι συνθήκες που δημιούργησαν ό,τι βλέπουμε συνδέονται με αυτό που σήμερα ονομάζουμε κλιματική αλλαγή και κρίση;

Πολύ μεγάλο είναι το τουριστικό κύμα από την Τουρκία προς τη Λέσβο. Η κοντινή απόσταση, η εξπρές βίζα, οι φυσικές ομορφιές αλλά και το απίθανο φαγητό ελκύουν τους γείτονες, των οποίων οι επισκέψεις όλο και αυξάνονται. Μιλήσαμε με τους ταξιδιώτες και τους ανθρώπους που τους υποδέχονται στο νησί.

Τι είναι τα χάβαρα; Είναι ένας είδος άγριων μυδιών που αλιεύονται στον Κόλπο της Καλλονής. Η νοστιμιά τους θεωρείται μοναδική αλλά στην Ελλάδα καταναλώνονται λιγότερο από ό,τι στο εξωτερικό όπου εξάγονται. Ένας νέος ψαράς μας μυεί στα μυστικά του οστράκου αλλά και στα προβλήματα της αλιείας σήμερα.

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/ opouyparxeiellada

www.instagram.com/ opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@ opouyparxeiellada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.