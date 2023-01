Νέο ατύχημα για τον Jay Leno: Έπεσε από τη μηχανή και έσπασε πλευρά και κόκαλα

Δύο μήνες μετά την έκρηξη στο γκαράζ του, που τον έστειλε με εγκαύματα στο νοσοκομείο, ο διάσημος παρουσιαστής Jay Leno είχε νέο σοβαρό ατύχημα.

Λίγο μετά το εξιτήριό του, ο 72χρονος easy rider παρουσιαστής είχε ατύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Όπως είπε ο ίδιος, έχει «μία σπασμένη κλείδα, δύο σπασμένα πλευρά και δύο ραγισμένες επιγονατίδες».

Όπως εξήγησε, το ατύχημα συνέβη στις 17 Ιανουαρίου, όταν - καθώς οδηγούσε τη vintage μοτοσικλέτα του στο Λας Βέγκας - έκανε στην άκρη σ’ ένα πάρκινγκ και έπεσε πάνω σ’ ένα σύρμα το οποίο κρεμόταν κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου χωρίς προειδοποιητική πινακίδα.

