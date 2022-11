Η πρώτη φωτογραφία του Jay Leno μετά τα εγκαύματα και τις χειρουργικές επεμβάσεις 

Την πρώτη φωτογραφία του Jay Leno μετά τις χειρουργικές και αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε λόγω εγκαυμάτων, δημοσίευσε το Κέντρο Εγκαυμάτων Grossman του Λος 'Αντζελες – όπου νοσηλεύεται εδώ και 10 ημέρες ο διάσημος παρουσιαστής.

Ο 72χρόνος Λένο υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στο πρόσωπο και στα χέρια όταν ένα από τα αυτοκίνητά του τυλίχθηκε στις φλόγες στο γκαράζ του και τον τραυμάτισε σοβαρά.

O πρώην παρουσιαστής του Tonight Show πήρε σήμερα εξιτήριο και πόζαρε στην έξοδο χαμογελαστός με το προσωπικό του κέντρου εγκαυμάτων.

Following a 10-day stay at the Grossman Burn Center for third-degree facial burns, Jay Leno is seen for the first time since the garage fire. https://t.co/Z4vn7uSqP0 pic.twitter.com/RZTbfHDDtB