Jason Momoa: Ο γιος του θα κάνει κινηματογραφικό ντεμπούτο στο «Dune»

Ο γιος του Τζέισον Μομόα, Νακόα Γουλφ Μομόα, πρόκειται να κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο δίπλα στον πατέρα του στην τρίτη και τελευταία ταινία Dune.Ο 16χρονος θα είναι συμπρωταγωνιστής του Τίμoθι Σαλαμέ και Zendaya, ως Λέτο II, γιος του Πολ Ατρείδης και της Τσάνι.Τη δίδυμη αδερφή του στην οθόνη, Γκανίμα, θα υποδυθεί η Άιντα Μπρουκ, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στον ρόλο του ως Ντάνκαν Άινταχο στο τελευταίο μέρος της τριλογίας Dune. Τον Απρίλιο, μιλώντας στον Κρεγκ Μέλβιν στο Today, ο Μομόα επιβεβαίωσε την εμφάνισή του.

«Επιστρέφω», είπε ο πρωταγωνιστής του Aquaman. «Το άκουσες πρώτος», πρόσθεσε.

Η κινηματογραφική σειρά Dune είναι διασκευή των βραβευμένων μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας του Φρανκ Χέρμπερτ. Στο τρίτο μέρος του franchise «Dune Messiah», το οποίο διαδραματίζεται 12 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», ο χαρακτήρας του Μομόα επιστρέφει ως κλώνος του πρώην εαυτού του και παρουσιάζεται στον Πολ.

Πηγή: skai.gr

