Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν… έκανε στάση στην Ισλανδία - Δείτε τις εντυπωσιακές τοποθεσίες (φωτό)

Η φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Η παραγωγή μόλις μεταφέρθηκε στην Ισλανδία, όπου χιλιάδες κομπάρσοι αναμένεται να πάρουν μέρος στα γυρίσματα μαζί με τον Ματ Ντέιμον, τη Zendaya και τον Έλιοτ Πέιτζ. Τα γυρίσματα άρχισαν τον Φεβρουάριο με το συνεργείο να έχει ήδη ταξιδέψει στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σκωτία και το Λος Άντζελες. Ακολουθούν γυρίσματα στην Ιρλανδία τον Ιούλιο και αμέσως μετά, στο Λονδίνο.

Πηγές αναφέρουν στο World of Reel, ότι ένα teaser είναι ήδη έτοιμο με τη φωνή της Αν Χάθαγουεϊ και ίσως κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Πρόσφατα ο συντονιστής κασκαντέρ, Τζέιμς Νιούμαν, έδωσε μια γεύση από το εντυπωσιακό μέγεθος της παραγωγής, σημειώνοντας: «Δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ ταινία σαν αυτή του Νόλαν. Είναι το έπος των επών».

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει επίσης τους: Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαμάνθα Μόρτον, Χίμες Πατέλ και Σαρλίζ Θερόν. Η ταινία με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε βαν Χοϊτέμα. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

The filming locations of THE ODYSSEY in Iceland are extraordinary. It’s going to be Christopher Nolan’s most beautiful film. pic.twitter.com/hdooEpZpUT — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) June 16, 2025

Πηγή: skai.gr

