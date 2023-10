Jason Isaacs: Οι πρώτες εικόνες του ηθοποιού ως Κάρι Γκραντ για τη μίνι σειρά «Archie»

Ο Άγγλος ηθοποιός, Τζέισον Άιζακς, πρωταγωνιστεί ως το είδωλο του Χόλιγουντ, Κάρι Γκραντ, στη μίνι σειρά «Archie» που αφηγείται τη ζωή του ηθοποιού.

Ο 60χρονος Τζέισον Άιζακς υποδύθηκε τον Λούσιους Μαλφόι στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ σε ανάρτησή του στο Twitter τόνισε ότι «υπήρξε και θα υπάρξει μόνο ένας Κάρι Γκραντ». «Ανυπομονώ να υποδυθώ τον Άρτσι Λιτς, όμως, ο οποίος δυσκολεύτηκε και ο ίδιος να υποδύεται τον Κάρι Γκραντ», έγραψε ο Τζέισον Άιζακς στο Twitter.

«Ένας συναρπαστικός, περίπλοκος, στοιχειωμένος άντρας που ήταν πολύ, πολύ πιο όμορφος από εμένα» σημείωσε στο tweet του. Οι πρώτες εικόνες του Τζέισον Άιζακς ως Κάρι Γκραντ κυκλοφόρησαν από την BritBox και το ITVX.

Στις εικόνες, ο Τζέισον Άιζακς φαίνεται μαυρισμένος, φορά γυαλιά με χοντρό σκελετό και έχει χτενισμένα, γκρι-μαύρα μαλλιά με χωρίστρα στο πλάι.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Κάρι Γκραντ, ο οποίος γεννήθηκε ως Άρτσιμπαλντ Αλεξάντερ Λιτς στο Μπρίστολ το 1904. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ακραία φτώχεια, αντιμέτωπος με τη μοιχεία του πατέρα του και την απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού του Τζον. Στα 14 του, εντάχθηκε στον θίασο του Μπομπ Πέντερ και μετακόμισε στις ΗΠΑ και αμέσως μετά γεννήθηκε ο Κάρι Γκραντ.

Στη σειρά θα προβάλλονται και τα πρώτα του χρόνια στο Χόλιγουντ με σκηνές από το 1961, το απόγειο της φήμης του Γκραντ και όταν αρχίζει να ερωτεύεται την Ντάιαν Κάνον.

Ο Τζεφ Πόοουπ υπογράφει το σενάριο και είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «Archie».

Η κόρη του Γκραντ, Τζένιφερ Γκραντ και η πρώην σύζυγός του Ντάιαν Κάνον, «έδωσαν και οι δύο την ευλογία τους στους δημιουργούς της σειράς» αναφέρει το Deadline.

First look at Jason Isaacs as Cary Grant in ‘ARCHIE,’ a four-part series from BritBox and ITVX. pic.twitter.com/RwF3vi27GM