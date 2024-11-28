Ιωάννα Τούνη: Το τραγούδι που έγραψε στο δημοτικό για την Eurovision Junior

Ένα όνειρο που δεν πραγματοποίησε μοιράστηκε στο TikTok της η Ιωάννα Τούνη. Όταν ήταν πιτσιρίκα, δηλαδή στην Τρίτη δημοτικού, με την τότε κολλητή της που την λέγαν επίσης Στέλλα, όπως και την τωρινή της δηλαδή, ενθουσιασμένες που είχε ξεκινήσει η Eurovision Junior αποφάσισαν να γράψουν ένα τραγούδι το οποίο όμως ποτέ δεν έστειλαν γιατί όπως είπε η Ιωάννα τότε ντρεπόταν και δεν είχε τσαγανό και το μετάνιωσε.

Το θέμα είναι πως ακόμα το θυμάται ολόκληρο και το τραγούδησε κιόλας για τους fans της στο TikTok. Τίτλος του; «Πεταλούδες».

«Οριακά συγκινήθηκα. Παιδιά, έχει περάσει μια ζωή από τότε και που λέτε, αυτό είναι το τραγούδι. Θέλαμε να πάμε, αλλά ποτέ δεν δηλώσαμε συμμετοχή και να σου πω την αλήθεια; Το μετάνιωσα. Έπρεπε να το κάνω, αλλά τότε, μικρή, δεν είχα το τσαγανό που έχω τώρα για να πω βρε δεν…».

«Ντρεπόμουν και απλά γράψαμε ένα τραγούδι με τη μουσική, που τη βγάλαμε από το κεφάλι μας. Πώς σας φάνηκε; Περιμένω σχόλιο. Θα κλάψω. Μην μου πείτε κακά πράγματα, είναι το παιδικό μου τραγούδι το αγαπώ».

