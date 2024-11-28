Λογαριασμός
Survivor: Η τελευταία αποχώρηση πριν την ένωση απόψε στον ΣΚΑΪ- Δείτε το τρέιλερ

Με τον Γιώργο Λιανό Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor: Η τελευταία αποχώρηση πριν την ένωση στον ΣΚΑΪ

Η χθεσινή ένταση στο Survivor στον ΣΚΑΪ ανάμεσα στον Άγγελο και τον John δεν λέει να κοπάσει με τους δύο παίκτες να είναι σε μία μόνιμη αντιπαράθεση.

Η διένεξη διευρύνεται με τον Κέλι και τη Βίκυ να ανταλλάσσουν χαρακτηρισμούς.

Ποιος είναι εριστικός και ποιος δυναμιτίζει την κατάσταση;

Απόψε παίζονται τα δύο τελευταία αγωνίσματα ασυλίας πριν από το πάρτι της Ένωσης.

Αρχικά, δύο Survivors θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στο παιχνίδι και στη συνέχεια οι δύο ομάδες θα δώσουν την ομαδική τους μάχη για την Ασυλία.

Τίγρεις ή Αετοί θα πάνε σε αυτό το πάρτι έχοντας απαρτία;

Για ποιον ή ποια Survivor η περιπέτεια στον Άγιο Δομίνικο θα τελειώσει απόψε;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

