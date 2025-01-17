The Voice of Greece: Ημιτελικός με 16 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν πρόκριση

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή έχει πλέον ξεκινήσει, στη 10η και πιο «εκρηκτική» σεζόν, του «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ.

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 21.00, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται σε μία λαμπερή βραδιά του ημιτελικού.

Οι 16 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού, ερμηνεύουν με τη ψυχή τους αγαπημένα τραγούδια και διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό! Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να πείσουν για ακόμη μία φορά το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζουν τη ψήφο του!

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου αναμένουν με μεγάλη αγωνία να δουν τα act των διαγωνιζόμενων των ομάδων τους, καθώς και τα τελικά αποτελέσματα.

Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι όμως, αναπάντεχα act έρχονται να δώσουν τη δική τους νότα και ρυθμό στον μουσικό διαγωνισμό που αγαπάει το τηλεοπτικό κοινό. Stay tuned!

Ας θυμηθούμε τους 16 διαγωνιζόμενους και τις ομάδες που εκπροσωπούν:

Από το #TeamPanistes: Κωνσταντίνος Δάλλας, Σοφία Χριστοφορίδου, Ευαξένια Ανθούλα, Johny Diskos, Μαργαρίτα Γεώργα.

Από το #TeamChristos: Φιλίππα Κοκορομύτη, Νίκος Ρουβάς, Τηλέμαχος Αβραντάς, Amal Id Saboune.

Από το #TeamMazwnakis: Ειρήνη Αγγελάκη, Fernando Retzeri, Πάνος Κατσιέρης, Αλεξία Κατωμέρη, Βαγγέλης Ζούλας.

Από το #TeamHelena: Γιάννης Σιαχάμης, Fey Kross.

Μόνο 8 διαγωνιζόμενοι θα καταφέρουν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 21.00, διεκδικώντας μεταξύ άλλων ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας.

