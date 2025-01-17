Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

LIVE YOU: Η απίθανη έκπληξη στη Χριστίνα Σούζη και η επική ατάκα της στο τραγούδι των γενεθλίων

Δεν ήταν δυνατόν να το αφήσουν αυτό να πέρασει έτσι...χωρίς γιορτή στον αέρα της εκπομπής LIVE YOU

LIVE YOU: Η απίθανη έκπληξη στη Χριστίνα Σούζη

Γενέθλια σήμερα για την αγαπημένη μετεωρολόγο.

Διαβάστε ακόμαΠώς η αφιέρωση του Κασσελάκη στον Μικρούτσικο έφερε «σφαγή» με τον Ουγγαρέζο

Και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να το αφήσουν αυτό να πέρασει έτσι...χωρίς γιορτή στον αέρα της εκπομπής LIVE YOU.

Όπως είπε και ο Άρης Πορτοσάλτε, η Μαρία Αναστασοπούλου είναι ειδική σε τέτοιες εκπλήξεις.

"Η μάνα του λόχου", όπως είπε χαρακτηριστικά και δεν αφήνει ποτέ την ευκαιρία να πέσει κάτω!

Έτσι με την έλευση της Χριστίνας Σούζη στο πλατό της εκπομπής στο video wall βγήκε ειδική κάρτα με το Happy Birthday, φυσικά εμφανίστηκε μια τούρτα με κεριά και έπαιξε ένα σπέσιαλ βίντεο ειδικά φτιαγμένο για εκείνη ντυμένο με το τραγούδι "Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου" με την ίδια να δέχεται έκπληκτη τις ευχές…

"Δεν το πιστεύω, Θα με κάνετε να κλάψω τώρα…"ενώ αμέσως μετά κι ενώ της τραγούδησαν το Να ζήσεις Σουζάκι και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά…"

Η Χριστίνα Σούζη τόνισε επικά…"Άσπρα είναι έτσι κι αλλιώς…."

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark