LIVE YOU: Η απίθανη έκπληξη στη Χριστίνα Σούζη

Γενέθλια σήμερα για την αγαπημένη μετεωρολόγο.

Και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να το αφήσουν αυτό να πέρασει έτσι...χωρίς γιορτή στον αέρα της εκπομπής LIVE YOU.

Όπως είπε και ο Άρης Πορτοσάλτε, η Μαρία Αναστασοπούλου είναι ειδική σε τέτοιες εκπλήξεις.

"Η μάνα του λόχου", όπως είπε χαρακτηριστικά και δεν αφήνει ποτέ την ευκαιρία να πέσει κάτω!

Έτσι με την έλευση της Χριστίνας Σούζη στο πλατό της εκπομπής στο video wall βγήκε ειδική κάρτα με το Happy Birthday, φυσικά εμφανίστηκε μια τούρτα με κεριά και έπαιξε ένα σπέσιαλ βίντεο ειδικά φτιαγμένο για εκείνη ντυμένο με το τραγούδι "Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου" με την ίδια να δέχεται έκπληκτη τις ευχές…

"Δεν το πιστεύω, Θα με κάνετε να κλάψω τώρα…"ενώ αμέσως μετά κι ενώ της τραγούδησαν το Να ζήσεις Σουζάκι και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά…"

Η Χριστίνα Σούζη τόνισε επικά…"Άσπρα είναι έτσι κι αλλιώς…."

