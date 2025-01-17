Η Τέιλορ Σουίφτ είναι από τους καλλιτέχνες που δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια έχουν καταστρέψει τόσες πολλές οικογένειες και είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε αυτές τις ιστορίες να εκτυλίσσονται» έγραψε η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της ποπ σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Τόσα βάσανα, απώλειες και καταστροφές» ανέφερε και δημοσιοποίησε λίστα με οργανώσεις αρωγής που υποστηρίζουν όσους έχουν ανάγκη στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η Τέιλορ Σουίφτ εξέφρασε επίσης συμπόνια σε όσους έχασαν τα πάντα στις πρόσφατες πυρκαγιές. «Καθώς τόσοι πολλοί άνθρωποι βιώνουν μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, υπάρχουν επίσης πολλές καταπληκτικές οργανώσεις και ομάδες που ενώνονται για να βοηθήσουν αυτές τις κοινότητες να ξαναχτιστούν» πρόσθεσε.

«Είναι οι οργανισμοί στους οποίους έχω κάνει δωρεές. Εάν αισθάνεστε την ανάγκη ή είστε σε θέση να κάνετε δωρεά, να το κάνετε» σημείωσε.

Στον κατάλογο των δέκα οργανώσεων περιλαμβάνονται το Ίδρυμα Εκπαίδευσης του ευρύτερου Λος Άντζελες, το ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες, η Περιφερειακή Τράπεζα Τροφίμων του Λος Άντζελες και MusiCares.

Πολλοί διάσημοι από τον κινηματογράφο και τη μουσική βιομηχανία, μεταξύ άλλων, οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Πάρις Χίλτον, Τζέιμι Λι Κέρτις και Εύα Λονγκόρια κάνουν δωρεές σε οργανισμούς που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανασυγκρότησης των περιοχών του Λος Άντζελες που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

