Ηλίας Μαμαλάκης: Κανείς από το MasteChef δεν θα γίνει ποτέ κορυφή της μαγειρικής

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, τη σύζυγό του, την οικογένειά της που έγινε και δική του αλλά και το political correct στην τηλεόραση μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης στην εκπομπή «Πρωινό Σουσού».

«Είμαι πολύ καλύτερα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα για να αποκτήσω την ευκινησία που είχα πάντοτε. Το παλεύω πολύ δυνατά. Δεν αναπαύομαι, ταξιδεύω πάρα πολύ, κάνω γυμναστική, κάνω φυσιοθεραπείες, τρώω επιλεκτικά και νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο γενικά» είπε αρχικά για τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την υγεία του.

-Εσείς φοβηθήκατε για τη ζωή σας εκείνο το διάστημα;

«Αυτό που έπαθα είναι θανατηφόρο. Κατέρρευσα τι να σου πω τώρα… Ήμουν ένας ανήμπορος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα μου 24 ώρες το 24ωρο ήταν η γυναίκα μου».

- Τι είναι αυτό που την κάνει ξεχωριστή στην καρδιά σας;

«Η γυναίκα μου είναι πρωτίστως μαμά και όντας μαζί της έγινα κι εγώ μπαμπάς και στην πορεία των χρόνων έγινα και παππούς και ένιωσα ένα συναίσθημα πρωτόγνωρο που είναι σαν τον πρώτο έρωτα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ιδιαίτερα με τον μεγαλύτερο όλων τον Φώτη ο οποίος είναι τώρα 5 χρονών και μπορείς να κάνεις και διάλογο μαζί του»

-Πολλοί λένε ότι πρέπει να προσέχουμε την εμφάνισή μας στην τηλεόραση, τα κιλά μας. Ποια είναι η άποψή σας;

«Είναι πολύ άσχημο να λες έναν παχύσαρκο άνθρωπο, παχύσαρκο. Το ξέρει. Είναι λίγο ρατσισμός να απορρίπτεις ή πολύ αδύνατα άτομα, γιατί έχουμε και αυτή την περίπτωση ή πολύ παχύσαρκα άτομα. Δεν τους αρέσει ούτε αυτούς. Το να αδυνατίσεις ειδικά αν είσαι πολύ πάνω από τα κανονικά σου κιλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να φύγεις από την κοινωνία να σε κλείσουν σε ένα κλουβί να σου πετάνε μαρούλια για δύο χρόνια για να αδυνατίζεις»

-Πώς βλέπετε που ο κόσμος πια δεν προτιμάει τα reality μαγειρικής;

«Κατ’ αρχάς το MasterChef έχει γίνει λίγο βαρετό. Δεν είδαμε καμία έκπληξη τρομερή. Το MasteChef λειτούργησε και σαν σχολείο για αυτά τα 15 παιδιά τα οποίο προχώρησαν αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν οι κορυφές της μαγειρικής. Καμιά»

-Σας λείπει η τηλεόραση;

«Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχω μεγαλώσει πια και δεν θα το άντεχα να δουλεύω σε αυτούς τους ρυθμούς»

