Ο μικρός αδερφός του Παντελή Παντελίδη έχει βγει πια επαγγελματικά στον χώρο του τραγουδιού και κάνει σταθερά τα βήματά του στον χώρο που ο αδέρφος του υπήρξε ίνδαλμα και φαινόμενο. Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης πήγαινε σχολείο την εποχή που ο αδερφός του μεσουρανούσε στις πίστες και συνέβη το συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα που του κόστισε τη ζωή:

«Εγώ πήγαινα Β’ Γυµνασίου και µπήκα στο Facebook, όπου µου είχαν στείλει συλλυπητήρια. Στην αρχή δεν θες να το πιστέψεις, έχεις άρνηση, γιατί είχαν ξαναβγάλει κάτι αντίστοιχο. Όταν γύρισα σπίτι, ήµασταν όλοι σε σοκ. Ο χαµός δεν ξεπερνιέται. Συνεχίζεις, δεν έχεις επιλογή, και τον έχεις φύλακα άγγελο στον ουρανό να σε προστατεύει» διηγείται ο ίδιος στη Σάσα Σταμάτη και το Secret των παραπολιτικών και συνεχίζει:

«Τραγουδούσε συνέχεια στο σπίτι και έγραφε τραγούδια. Ήμουν ένα από τα πρώτα άτοµα που τα άκουγαν. Και καταλάβαινε ότι, όταν µε έπιαναν τα γέλια, το τραγούδι µου άρεσε. Από 5 χρόνων ήµουν στα µαγαζιά όπου τραγουδούσε, άσχετα που κοιµόµουν στους καναπέδες».

Αλήθεια θα πήγαινε ποτέ σε ένα μουσικό talent show;

«∆εν θα πήγαινα, γιατί θα ήταν άδικο να πάρω τη θέση ενός παιδιού που δεν έχει τη δική µου προβολή» λέει ο ίδιος και αποκαλύπτει το μεγαλύτερο όνειρό του που έγινε πραγματικότητα αλλά και τις συμβουλές που του έδωσε ο βασίλης Καρράς και τις κρατάει σαν φυλαχτό

«Ένα όνειρο που είχα από µικρό παιδί και έγινε πραγµατικότητα ήταν που τραγούδησα σε µια µεγάλη συναυλία στο Ισραήλ µε τον Βασίλη Καρρά. Μου είχε πει να µη σταµατήσω ποτέ να δουλεύω. Οτι το ταλέντο δεν αρκεί. Αυτό που έχει σηµασία είναι η ψυχή που θα δώσεις πάνω στην πίστα. Μου είχε πει να είµαι πάντα και παντού ο εαυτός µου και να µην εµπιστεύοµαι εύκολα ανθρώπους, ειδικά του χώρου, γιατί υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός…».

