Ηappy Τraveller στην Ουρουγουάη: Την Κυριακή 16 Μαρτίου στον ΣΚΑΪ

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Νότια Αμερική ξεκινούν οι happy travellers την Κυριακή 16 Μαρτίου και οι τηλεθεατές του Ηappy Traveller στον ΣΚΑΪ τους ακολουθούν στην Ουρουγουάη.

Η Ουρουγουάη είναι από τις μικρότερες χώρες της Νότιας Αμερικής, βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Στο Α’ Μέρος, η εξερεύνηση ξεκινά από το Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Βλέπουμε το παλιό ιστορικό κέντρο και τα όμορφα κτίρια και μαθαίνουμε για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η μικρή χώρα ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή.

Επισκεπτόμαστε το Μουσείο της αεροπορικής τραγωδίας των Άνδεων το 1972 και μαθαίνουμε για την ιστορία των 16 επιβατών που επιβίωσαν σε αντίξοες συνθήκες και σώθηκαν μετά από 72 ημέρες.

Πηγαίνουμε στην Αγορά του Λιμανιού και δοκιμάζουμε τις σπεσιαλιτέ της κουζίνας της χώρας, περπατάμε στην εμβληματική Λας Ράμπλας και απολαμβάνουμε την παραλιακή της πόλης. Στη συνέχεια, πηγαίνουμε στο φημισμένο σημείο με τα γράμματα του MONTEVIDEO, όπου πηγαίνουν όλοι οι τουρίστες να φωτογραφηθούν. Συνεχίζουμε με μια σύντομη βόλτα στην παρακείμενη παραλία Ποσίτος και έπειτα στον εμβληματικό φάρο του Μοντεβιδέο από όπου απολαμβάνουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα.

Μαθαίνουμε περισσότερα για την Ουρουγουάη και τον πολιτισμό της, δοκιμάζουμε τις γεύσεις και συνομιλούμε με ντόπιους ενώ το ταξίδι συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.