Ο κολυμβητής υπέρ-αποστάσεων και κάτοχος δύο ρεκόρ Γκίνες, Σπύρος Χρυσικόπουλος, συναντά τη Χριστίνα Βίδου, απόψε στις 00.15, στον ΣΚΑΪ και συζητούν για τη ζωή του στο... νερό, τη δύναμη της θέλησης, τα όρια του ανθρώπινου σώματος αλλά και τη μοναχικότητα. Πώς κυλούν 64 ώρες στη θάλασσα, τι αισθάνεται ένας άνθρωπος στο απέραντο γαλάζιο της Δωδεκανήσου ή των στενών του Οτράντο και ποια ανάγκη οδηγεί έναν υπέρ-αθλητή στη συγγραφή παιδικών βιβλίων;

Έχοντας καταρρίψει δύο φόρες το ρεκόρ Γκίνες στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, το 2021 και το 2025, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έχει αποδείξει ότι τα όρια είναι συχνά νοητά. Όπως λέει, από μικρή ηλικία είχε αντιληφθεί ότι βρίσκεται «στην άλλη πλευρά» από τους πολλούς. Μιλά για τη σχέση του με τον πόνο και την εξάντληση, για τη στοχοπροσήλωση, για τα διδάγματα της αποτυχίας αλλά και για τη μοναξιά των μεγάλων αποστάσεων.

Ανατρέχοντας στους σταθμούς της σπουδαίας πορείας του, στέκεται στο 2019 όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας που κολύμπησε 100 χιλιόμετρα σε πισίνα, στο 2021 όταν κατέκτησε το πρώτο του ρεκόρ Γκίνες διανύοντας 358,2 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα, στο 2022 όταν σε 64 ώρες και πέντε λεπτά κάλυψε κολυμπώντας αδιάκοπα την απόσταση Ρόδος - Καστελόριζο και φυσικά στο 2025 όταν σε 48 ώρες κολύμπησε 151 χιλιόμετρα, καταρρίπτοντας για δεύτερη φορά το ρεκόρ Γκίνες.

Ξεχωριστή θέση στα έως τώρα επιτεύγματά του κατέχει το βιβλίο «Κολυμπώντας πέρα από τα όρια», το οποίο εξέδωσε το 2023 με στόχο να στρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, εμπνέοντάς τα παράλληλα να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους. Στο ίδιο πνεύμα, πραγματοποιεί τακτικά ομιλίες σε σχολεία, πρωταγωνιστεί σε δράσεις στήριξης παιδιών σε ανάγκη και προπονεί νέους αθλητές που θέλουν να ακολουθήσουν τα χνάρια του.

