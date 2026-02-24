Η όμορφη πόλη της Καβάλας μπαίνει σε πρώτο πλάνο σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 14.40, στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, μας γνωρίζει μία δυναμική γυναίκα, που δεν το βάζει κάτω, μια οικογένεια που έζησε δραματικές στιγμές και έναν άνθρωπο που αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά έχουν τον πρώτο λόγο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Είναι γυμνάστρια, αεικίνητη και δυναμική. Η Ρεγγίνα Μακέδου ζει στην Καβάλα και στα 35 της χρόνια ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Μόνο που αυτό δεν την λύγισε. Μοιράστηκε την αλήθεια της και ενέπνευσε χιλιάδες κόσμου να την ακολουθήσουν.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή του Περιγιαλίου στην πόλη της Καβάλας, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα. Η φωτιά ήταν μεγάλη και στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, ωστόσο το σπίτι κάηκε ολοσχερώς. Μιλήσαμε με την οικογένεια, που μας εξιστόρησε τις δραματικές στιγμές που έζησε όση ώρα φλεγόταν το σπίτι της.

Στην Καβάλα, μέσα στις δύσκολες ημέρες της καραντίνας, ένας διανομέας άφησε για λίγο τις παραγγελίες και ανέλαβε μια διαφορετική αποστολή: να φτάνει με το μηχανάκι του σε κάθε γειτονιά, μεταφέροντας δωρεάν όσα είχε ανάγκη ο κόσμος. Κι αυτό που γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα, δεν σταμάτησε ποτέ — μέχρι και σήμερα συνεχίζει εθελοντικά, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη κινείται με δύο ρόδες.

Δείτε το trailer:

