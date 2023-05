Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναχτυπά»: Δείτε ένα αστείο και διαφορετικό… «Lord of the Rings» (video)

Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εργαλεία της στο διαδίκτυο να έχουν γίνει πιο εύκολα προσβάσιμα και εύχρηστα από ποτέ. Το ChatGPT για παράδειγμα έχει κερδίσει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες τους τελευταίους μήνες, ενώ πλέον είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πραγματικό έργο και ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις ενδεχόμενες συνέπειές τους, όμως, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να γίνουν αρκετά διασκεδαστικά. Σήμερα, για παράδειγμα, μάθαμε πώς θα έμοιαζε το «Lord of the Rings» αν το είχε σκηνοθετήσει ο… Wes Anderson.

Η σελίδα Curious Refuge στο Twitter, μοιράστηκε ένα βίντεο με το «Lord of the Rings», όπως δεν το έχουμε ξαναδει: πολύχρωμο, με ευχάριστη μουσική, τον Timothee Chalamet σε ρόλο… Frodo, τον Willem Dafoe ως γκόλουμ, τον Owen Wilson ως Saruman και πολλούς ακόμα αγαπημένους πρωταγωνιστές του Anderson σε ένα ξεκαρδιστικό κάστινγκ.

Thank you to everyone who showed love on our latest trailer! Here are a few shots that didn’t make the cut. Our favorite is the last one… 😆#LordOfTheRings #WesAnderson #AITrailer #FilmTrailer #MovieTrailer #FellowshipOfTheRing #TheTwoTowers #ReturnOfTheKing pic.twitter.com/m0a6TdMT1Q