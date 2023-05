H Toύλα Πορτοκάλος επιστρέφει - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του "My Big Fat Greek Wedding 3"

Οι πρώτες εικόνες από τo τρίτο σίκουελ του «Γάμος αλά Ελληνικά» - όπου η οικογένεια Πορτοκάλος έρχεται στην Ελλάδα - κυκλοφόρησαν με το πρώτο τρέιλερ που παρουσίασε η Focus Features.

Σύμφωνα με το Variety, το "My Big Fat Greek Wedding 3" αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίουμ ενώ η Νία Βαρντάλος (Nia Vardalos) αναλαμβάνει για πρώτη φορά την σκηνοθεσία και φυσικά το σενάριο.

Η παραγωγή είναι ξανά στα χέρια των Τομ Χανκς(Tom Hanks), Ρίτα Γουίλσον(Rita Wilson) και Γκάρι Γκότσμαν(Gary Goetzman).

The trailer for ‘MY BIG FAT GREEK WEDDING 3’ has been released. pic.twitter.com/td64DgxoVu

Η νέα ταινία με τον Τζον Κόρμπετ(John Corbett) και τον Λούις Μάντιλορ(Louis Mandylor), στο πλευρό της Βαρντάλος είναι αφιερωμένη στον ηθοποιό Μάικλ Κόνσταντιν (Michael Constantine) τον «πατέρα της Τούλας» που έφυγε από την ζωή το 2021.

"Γυρίσαμε το οικογενειακό reunion αποκλειστικά στην Ελλάδα, που ήταν συναρπαστικό για όλους μας", είχε δηλώσει η ίδια η πρωταγωνίστρια τον Φεβρουάριο

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Έλενα Καμπούρη, Μαρία Βακράτση, Αντρέα Μάρτιν(Andrea Martin), Τζόι Φατόνε(Joey Fatone) και Λάινι Καζάν(Lainie Kazan) ενώ προστέθηκαν μερικά νέα πρόσωπα, όπως ο Ηλίας Κακαβάς και η Μελίνα Κοτσέλου.

First look at ‘MY BIG FAT GREEK WEDDING 3’ has been released. pic.twitter.com/48VEDA8IJq