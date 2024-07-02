Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής του παιχνιδιού του ΣΚΑΙ, «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» Μάρκος Σεφερλής αυτό το διάστημα ετοιμάζει τη μεγάλη νέα παράσταση «20 Χρόνια Δελφινάριο» και κάνει πρόβες.

Μια άλλη δική του παράσταση όμως με τίτλο «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» που μεταδόθηκε την Παρασκευή από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ σε Α’ Προβολή, κυριάρχησε στην prime time, σημειώνοντας ποσοστό 18% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 14,3% στο γενικό σύνολο.

Πέρα από αυτό όμως έκανε τεράστιο buzz στα Social Media και ο δημοφιλής ηθοποιός που το αντιλήφθηκε αποφάσισε να απευθύνει ένα μήνυμα και πολλά ευχαριστώ στον κόσμο που τον στηρίζει τόσα χρόνια. Με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται εμφανέστατα συγκινημένος από την αγάπη που δέχεται μιλήσε απ’ ευθείας στη καρδιά του κοινού.

«Το κλάμα χρειάζεται καμιά φορά, για να ξεπλύνει όλα αυτά που μας βαραίνουν και να λυτρώσει την ψυχή μας! Αυτό γίνεται και σε μένα κάθε φορά που παίζω έναν τέτοιο μονόλογο, γεμάτο σκληρές και πικρές αλήθειες!

Το ότι καταφέρνω και σας συγκινώ - μικρούς και μεγάλους - και σας κάνω να νιώσετε κι εσείς όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, για μένα σημαίνει πολλά! Κι αυτό μου δίνει κουράγιο και δύναμη, για να συνεχίσω αυτόν τον μοναχικό δρόμο που έχω επιλέξει να τραβήξω απέναντι σε όλους και σε όλα!

Κι’ αυτό το κάνω, γιατί έχω δίπλα μου όλους εσάς! Αυτό είναι που δεν μου συγχωρούν! Τη μεγάλη αγάπη σας! Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά μέσα από την καρδιά μου» έγραψε στο ποστ που συνοδεύει το βίντεο αυτό που αξίζει να δείτε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.